Danilo foi o jogador do Brasil que atingiu maior velocidade contra a Escócia O lateral se tornou peça importante no time de Carlo Ancelotti

Apesar de ser um dos jogadores mais velhos do time titular da Seleção Brasileira, ao lado de Casemiro, também com 34 anos, o lateral-direito Danilo foi o atleta do Brasil que atingiu a maior velocidade na vitória por 3 a 0 contra a Escócia, na última quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos.

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Segundo dados da Fifa, o defensor alcançou 34,2 km/h. Além do camisa 13 do Brasil, apenas Gabriel Martinelli superou a barreira dos 34 km/h, com 34,1 km/h.

Danilo ficou muito perto do atleta mais rápido do confronto entre Brasil e Escócia. Ele foi batido apenas por Ben Gannon-Doak, atacante escocês que atingiu 34,3 km/h no Hard Rock Stadium.

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O jogador do Flamengo também ficou atrás apenas de Vini Jr no quesito metros percorridos acima de 25 km/h, com 354,3 metros, contra 466,8 metros do atacante do Real Madrid.

Contra os escoceses, Danilo foi o quarto jogador que mais correu em metros percorridos, com 9.662,4 m, atrás apenas de Vini Jr, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães.

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Danilo em ação Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Danilo tem feito Copa do Mundo exemplar fisicamente

Nos dois jogos anteriores, contra Haiti e Marrocos, o lateral-direito do Brasil também ultrapassou a marca dos 30 km/h, com 32,1 contra os haitianos e 32,7 contra os marroquinos. Nos três jogos, o atleta foi quem atingiu a maior velocidade na equipe de Carlo Ancelotti.

No quesito metros percorridos acima de 25 km/h, apenas os atacantes Raphinha e Vini Jr tiveram números melhores nas duas partidas anteriores.

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Onde Danilo tem atuado em campo?

Por atuar em posição diferente da que ocupa no Flamengo, Danilo tem jogado mais afastado do meio de campo, mas ainda assim tem atuado muito centralizado, principalmente no ataque. Em todas as partidas da Seleção Brasileira, alcançou mais de 80% de acerto no passe, sendo que contra a Escócia foi ainda melhor, com 96%.

Grande parte dos erros de passes do camisa 13 ocorre quando tenta criar jogadas no campo de ataque, buscando a entrada da área. Mas, em geral, seus toques têm como objetivo preparar a jogada para os armadores de Carlo Ancelotti.

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