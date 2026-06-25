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Pedido de Ancelotti a Ronaldinho surpreende antes do jogo do Brasil: 'Curioso'

Ronaldinho também estava dando suporte emocional aos jogadores do Brasil

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
25/06/2026 15:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Carlo Ancelotti abraça Ronaldinho Gaúcho antes de Brasil x Escócia
Carlo Ancelotti abraça Ronaldinho Gaúcho antes de Brasil x Escócia (Foto: Reprodução)

Antes da partida entre Escócia e Brasil, pela última rodada da Seleção na fase de grupos da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti cumprimentou Ronaldinho Gaúcho e pediu por seu número de telefone. A interação entre os dois viralizou nas redes sociais.

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    Ronaldinho fala com jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Escócia
    Ronaldinho fala com jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Escócia (Foto: Reprodução)

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    Como foi Escócia x Brasil?

    A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

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    Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

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    O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

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    Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.

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