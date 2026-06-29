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Douglas Santos explica plano do Brasil após classificação contra o Japão

O lateral destacou ainda a resiliência da Seleção Brasileira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/06/2026 16:45
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Douglas Santos fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no gramado do NRG Stadium
Douglas Santos fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no NRG Stadium (Foto: Reprodução/CazeTV)

Dono da lateral-esquerda da Seleção Brasileira, Douglas Santos explicou qual foi o plano de Carlo Ancelotti para vencer o Japão na segunda fase da Copa do Mundo. Em uma partida tensa, o Brasil venceu os japoneses de virada por 2 a 1.

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    • – Antes do jogo estudamos muito eles. São muito organizados. Difícil deixarem espaços. Tínhamos que estar preparados para quando dessem espaços, preenchêssemos bem para fazer o gol. E conseguimos – analisou o jogador em entrevista à Cazé TV.

    – Quando o jogo terminou, falei para o Gabriel Magalhães que sem sacrifício não há testemunho. Tem sido bonito. Podemos confiar no trabalho que tem sido bem feito – contou Douglas Santos após a classificação do Brasil.

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    – Temos que aproveitar esse momento, sabendo que há o próximo jogo. Descansar e trabalhar bem durante a semana para que cresçamos ainda mais. Esperamos que com menos sacrifício, mas estaremos preparados – projetou Douglas Santos sobre a sequência do Brasil na Copa do Mundo.

    Brasil x Japão

    Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, a Seleção Brasileira virou contra o Japão por 2 a 1 em Houston nesta segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para o Japão, mas Casemiro empatou no início do segundo tempo.

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    Jogadores do Brasil se abraçando após gol da virada do Brasil contra o Japão
    Jogadores da Seleção comemoram virada do Brasil (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Agora, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final, previstas para domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses demandam mais atenção devido ao atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer derrota por 4 a 1 para a França.

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