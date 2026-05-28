Seleção: Casemiro comenta Neymar, lesão e liderança na Copa do Mundo

TERESÓPOLIS (RJ) - O volante Casemiro precisou dividir as atenções da entrevista coletiva desta quinta-feira com um tema inevitável na preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo: a situação física de Neymar. O camisa 10 realizou um exame de imagem na última quarta-feira (27), que detectou uma lesão grau 2 na panturrilha direita, e o assunto dominou boa parte das perguntas direcionadas ao volante, um dos capitães da equipe nacional.

continua após a publicidade

Em tom descontraído, Casemiro até brincou sobre a presença do médico Rodrigo Lasmar na coletiva, destacando que o profissional ajudou a aliviar a pressão sobre as respostas envolvendo o companheiro. Mesmo assim, o meio-campista ressaltou a importância de Neymar para o grupo e demonstrou confiança na recuperação do atacante.

— A história do Neymar foi legal; o doutor ter vindo porque me ajuda um pouco. O doutor deixou claro o quadro da lesão dele. Ninguém gosta de estar lesionado e espero que o Neymar e todos os jogadores que estão aqui estejam bem. A evolução será dia após dia e estamos aguardando todos os jogadores. Todos são importantes, assim como o Neymar — disse o jogador.

continua após a publicidade

Durante a coletiva, Casemiro também rebateu um questionamento sobre a possibilidade de Neymar não chegar como um dos protagonistas da Copa do Mundo de 2026. O volante evitou alimentar qualquer tipo de debate sobre hierarquia dentro do elenco e reforçou que o atacante segue sendo peça importante para a Seleção.

— Isso é você que está falando. Jogador de futebol, apesar de cada um saber da sua importância dentro de campo, cada um quer ter o seu protagonismo. Essa pergunta deve ser feita para o Neymar ou para o Mister (Carlo Ancelotti). Falar de Neymar, Neymar. Neymar é um outro jogador dentro do grupo, dentro dos 26. Jogador querendo voltar. Voltar a estar bem de saúde e logo depois pensar em jogar.

continua após a publicidade

Casemiro também destacou a força da chamada geração de 1992, formada por atletas como Danilo, Alex Sandro, Neymar e ele próprio. O quarteto esteve junto em momentos marcantes da base da Seleção, como o Sul-Americano sub-20 de 2011 e os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, além das últimas Copas do Mundo.

— Neymar é experiente. Sabemos que a geração 92 tem muita força. É um jogador experiente e está indo para a sua quarta Copa. Já passou por inúmeras coisas e pode agregar muita coisa. Acho que todos os jogadores já estiveram com ele ou num estádio com o Neymar. É importante. Jogadores experientes e jovens, essa mescla é importante para ganhar títulos — disse o volante.

Outros trechos da entrevista de Casemiro na Granja:

TERCEIRA COPA DO MUNDO

— Que cada um aproveite da melhor maneira, porque pode marcar a sua história no futebol brasileiro. Se todo mundo perguntar a 99% dos homens, quando crianças, se tivessem a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, todos gostariam de jogar.

EXPERIÊNCIA

— É a minha terceira. Já passei por muitas coisas. Mas cada uma é uma surpresa. Os jogos são diferentes. Já joguei muitos jogos de Copa do Mundo e sabemos que ali são os detalhes. Relembrar da última Copa, em que sofremos um chute no gol e fomos eliminados pela Croácia. Ficar ligado nos mínimos detalhes, porque Copa do Mundo são os mínimos detalhes.

PASSAGEM PELA GRANJA COMARY

— Muito importante essa iniciação aqui na Granja. Olha o tanto de gente que tem aqui hoje. Essa importância de estar aqui, transmitir o trabalho que está sendo feito. Esse jogo no Maracanã será uma conexão legal com o povo brasileiro. Maracanã é uma casa do povo brasileiro. A Copa já começou faz tempo. A Copa já começou. Apesar de ser amistoso, a Copa já começou. Oportunidades vão surgir. Vai ser legal essa conexão com o público.

SONHO DE CRIANÇA

— Sempre é um sonho de qualquer jogador estar na Seleção Brasileira. Uma das maiores resiliências nesse ciclo foi querer voltar, querer ajudar o Brasil, a Seleção. E claro, jogar mais uma Copa do Mundo. Foi uma grande resiliência voltar, estar no grupo. Claro que você trabalha para voltar à Seleção, e esse foi um dos meus objetivos. Graças ao meu trabalho, terei a chance de jogar mais uma Copa do Mundo pelo Brasil.

VAI TORCER PARA QUEM NA FINAL DA CHAMPIONS

— Eu apenas vou desfrutar do jogo porque sei a grandeza dele. É um jogo lindo. Acho que só o Marquinhos jogou uma final. Os outros jogadores devem desfrutar porque é um jogo único. Jogo difícil. Infelizmente, no futebol tem um vencedor e um perdedor. O vencedor que ganhar esse jogo celebre, mas que já pense na Seleção. E o que perder já vire o chip para buscarmos essa Copa com os 26 jogadores que estão na Copa.

DECLARAÇÃO SOBRE O ENDRICK

— Fiquei chateado no momento em que fui tentar proteger o jogador, o Endrick. Não quis colocar um peso nele numa Copa do Mundo. O Endrick vai jogar três, quatro Copas. Ele precisa estar solto. Já demonstrou ser um grande jogador. Mostrou ser uma estrela naquele jogo contra a Croácia. Existem outros jogadores que estão à frente e precisam assumir o protagonismo. E jogadores como Rayan e Endrick precisam entrar mais soltos. E que eles façam como fizeram contra a Croácia para resolver o jogo para nós. Sabemos dos cortes e que nas redes sociais acontecem essas coisas. Continuo pensando que os mais experientes precisam assumir esse protagonismo.

Casemiro durante a coletiva de imprensa na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.