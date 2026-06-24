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AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Escócia com o Lance!TV

Duelo é válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 17:30
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Nesta quarta-feira (24), o Brasil enfrenta a Escócia às 19h (de Brasília), em busca de garantir um bom caminho na Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo a partir das 18h, conferindo todas as reações da redação e do público nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro. Clique AQUI para assistir.

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    📺 Veja Brasil x Escócia ao vivo com o Lance!

    Diretamente de Miami, João Lidington e Marcelo Smigol vão trazer o comportamento dos torcedores brasileiros nos arredores do Hard Rock Stadium, palco do confronto, com a expectativa e as emoções envolvendo o duelo antes, durante e depois de a bola rolar.

    Já no Rio, João Vidal e Thales Teixeira mostram em sinal direto as reações dos aficionados presentes na Praça Varnhagem, conversando com os presentes mediante os acontecimentos nos Estados Unidos. Da redação do Lance!, Felipe Ruggeri comanda a resenha e a análise do jogo ao lado de Lucas Borges, com participações de todos os presentes na cobertura do nosso site, redes sociais e canal no YouTube.

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    🧠 As informações do Brasil para o duelo

    Sob os olhos da equipe do Lance!, o Brasil vai a campo buscando chegar a sete pontos e garantir um lugar tranquilo no mata-mata da Copa. Em sua estreia, a equipe de Carlo Ancelotti ficou no empate em 1 a 1 com o Marrocos, mas na segunda rodada, conseguiu um bom desempenho e superou o Haiti por 3 a 0, com show de Vini Jr e Matheus Cunha.

    Para o confronto de hoje, a tendência é que Neymar esteja à disposição para alguns minutos em campo. Confirmado entre os relacionados, o astro, que não entra em campo com a Amarelinha desde outubro de 2023, deve iniciar entre os reservas e ganhar minutos na etapa final, em caso de resultado favorável ao Brasil.

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    Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Neymar volta em Brasil x Escócia; assista ao vivo com o Lance!TV (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    A bola rola para Brasil e Escócia às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (24), pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O palco de Miami a receber o confronto é o Hard Rock Stadium. Simultaneamente, Marrocos e Haiti se encontram pela outra partida da chave no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, também nos Estados Unidos.

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