Escalação: Ancelotti confirma Brasil que enfrenta o Japão; veja time Time é o mesmo que enfrentou a Escócia na quarta-feira

HOUSTON, TX (EUA) - Como era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu manter a mesma escalação que derrotou a Escócia para o duelo decisivo do Brasil com o Japão. A partida desta segunda-feira (29) acontece a partir das 14h (de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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➡️Ancelotti prevê jogo difícil contra o Japão: 'É como uma final'

Sem nenhum novo desfalque por lesão — Raphinha já ficara de fora do jogo com os escoceses — ou suspensão, Ancelotti consegue repetir a Seleção pela primeira vez em 16 jogos à frente do Brasil. Assim, o treinador também pode manter o esquema de jogo que funcionou nos dois últimos confrontos.

A escalação do Brasil para o jogo com o Japão no NRG Stadium tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

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A expectativa é de calor intenso em Houston na hora do jogo — nos últimos dias, a sensação térmica invariavelmente ultrapassou os 40ºC. Mas a temperatura não será um problema para os jogadores: o NRG Stadium conta com cobertura e é climatizado.

O jogo desta segunda-feira em Houston abre a fase de playoffs para o Brasil, que precisa vencer o Japão para seguir na Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

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Quem vencer o confronto irá enfrentar o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que jogam na terça-feira (30), em Dallas. O jogo pelas oitavas de final será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no próximo domingo (5 de julho).

NRG Stadium começa a receber torcedores para Brasil x Japão (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.