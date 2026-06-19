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Brasil x Haiti: Neymar e Endrick vão jogar hoje?

Dupla ainda não jogou na Copa do Mundo por motivos diferentes

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 20:56
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Endrick ao lado de Neymar no empate da Seleção Brasileira com Marrocos (Foto: Reprodução)
Endrick ao lado de Neymar no empate da Seleção Brasileira com Marrocos (Foto: Reprodução)

Neymar e Endrick são jogadores queridos do povo brasileiro, e muitos querem saber se os craques vão a campo no duelo entre Brasil e Haiti, na noite desta sexta-feira (19). O camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira ainda não está à disposição de Carlo Ancelotti e está fora da partida. Por outro lado, o jovem atacante do Real Madrid tem condições de jogo, mas comaçará no banco de reservas.

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    • Na estreia da Seleção Brasileira, contra Marrocos, Neymar não foi a campo, mas esteve no banco de reservas para acompanhar a partida. Endrick era opção no ataque, mas não foi chamado por Carlo Ancelotti e também ainda não jogou na Copa do Mundo.

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    Para Brasil x Haiti, Neymar ainda não está disponível, mas Endrick pode entrar no segundo tempo. O ataque foi definido para o duelo da segunda rodada da fase de grupos com Matheus Cunha, Vini Jr e Raphinha.

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    Gramado do Philadelphia Stadium que receberá Brasil x Haiti
    Gramado do Philadelphia Stadium que receberá Brasil x Haiti (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

    Escalação do Brasil diante do Haiti

    Com duas mudanças em relação ao time da estreia, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para a partida com o Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, pode encaminhar a classificação brasileira ao mata-mata.

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    O treinador decidiu mexer em dois setores do campo. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha e Vini Jr.

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    Assim, a escalação do Brasil para o jogo com o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

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