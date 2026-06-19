Vendedor, que acertou placar de Brasil x Marrocos, palpita em jogo contra Haiti Seleção entra em campo nesta sexta-feira (19) pela segunda rodada do Mundial

Seu Pará do Milho, vendedor da Saara que ficou famoso ao prever o resultado de Brasil x Marrocos na Copa do Mundo, voltou a dar palpite. Desta vez, o "oráculo" do comércio popular do Centro do Rio de Janeiro apostou no placar de Brasil x Haiti, partida marcada para esta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Mundial.

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Na semana anterior, o vendedor havia acertado o resultado do confronto da primeira rodada com uma precisão que chamou atenção: antecipou o placar de 1 a 1, indicou Vinícius Júnior como um dos marcadores e ainda alertou que o Brasil sofreria o gol adversário antes de fazer o seu. Para o jogo desta sexta-feira (19), Pará do Milho previu uma vitória brasileira por 3 a 1.

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— Como eu falei, ambas marcam, mas será 3 a 1 para o Brasil. Vinícius Júnior, Raphinha e Endrick. E o Endrick vai pegar um cartão amarelo na hora de comemorar o gol — afirmou o autônomo ao programa RJ1, da Globo.

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A "visão" foi revelada no mesmo ponto da Saara onde o vendedor havia soltado seu palpite certeiro para o jogo anterior. Segundo ele próprio, houve até um pequeno deslocamento pelo corredor do mercado popular antes de falar: "Justamente para não zicar".

Brasil x Haiti

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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Para a ocasião, a equipe do Brasil segue sem o atacante Neymar. O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.