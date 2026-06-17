Brasil x Haiti Palpite – Análise e odds (19/06)

Confira os palpites e informações de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo

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O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Depois do empate por 1 x 1 com Marrocos na estreia, a Seleção precisa vencer para retomar o controle da campanha.

Do outro lado, o Haiti faz sua segunda participação em Copas do Mundo, 52 anos depois da estreia na Alemanha em 1974. A equipe de Sebastien Migne perdeu por 1 x 0 para a Escócia na abertura, mas mostrou competitividade e volume ofensivo acima do esperado.

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Melhores palpites para Brasil x Haiti pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Brasil precisa reagir, Haiti tenta resistir

O empate com Marrocos acendeu o alerta na delegação brasileira. Ismael Saibari abriu o placar aos 21 minutos, explorando falha na saída de bola, e o Brasil só respondeu 11 minutos depois, com Vinícius Júnior. Alisson ainda precisou fazer defesas importantes no fim para evitar uma estreia com derrota.

Carlo Ancelotti reconheceu que a equipe entrou ansiosa e perdeu equilíbrio. O 4-2-3-1 utilizado contra os marroquinos, com Igor Thiago como centroavante e Roger Ibañez improvisado na lateral direita, gerou lentidão na construção e pouca presença ofensiva no início da partida. A Seleção finalizou 12 vezes, mas apenas cinco chutes foram na direção do gol.

O desempenho recente já vinha mostrando oscilações. O empate com a Tunísia e a derrota para a França expuseram problemas em transições defensivas, enquanto as vitórias sobre Croácia e Panamá mostraram um ataque mais fluido. Contra o Haiti, a tendência é que Ancelotti busque mais mobilidade no setor ofensivo.

A situação do grupo aumenta a pressão. O Brasil soma um ponto, assim como Marrocos, enquanto a Escócia lidera com três após vencer o Haiti. Uma vitória é praticamente obrigatória para evitar que o último jogo, contra os escoceses em Miami, se transforme em uma decisão de alto risco.

O Haiti saiu derrotado contra a Escócia, mas mostrou sinais positivos. A equipe teve 51% de posse de bola, finalizou 15 vezes e pressionou no segundo tempo. O problema foi a precisão: apenas dois chutes foram no alvo, e o gol escocês saiu em um lance com desvio na defesa.

A equipe de Sebastien Migne também teve momentos de perigo. Josué Casimir acertou a trave aos 79 minutos, e Frantzdy Pierrot quase marcou nos acréscimos. O Haiti não se intimidou, mas pagou caro pela falta de eficiência, algo que tende a pesar ainda mais contra um adversário do nível do Brasil.

A campanha nas Eliminatórias da CONCACAF reforça a resiliência haitiana. O time venceu seis e empatou duas das dez partidas, mesmo jogando fora de casa por causa da crise de segurança no país. Ainda assim, a diferença de qualidade individual para o Brasil é enorme, e a derrota na estreia deixou a seleção caribenha sem margem para erro.

Confrontos diretos entre Brasil x Haiti

Brasil e Haiti se enfrentaram três vezes na história, sempre com vitória brasileira. O placar agregado é de 17 x 1, número que traduz a diferença entre as seleções ao longo dos confrontos.

O primeiro duelo aconteceu em abril de 1974, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Alemanha, com vitória brasileira por 4 x 0. Em agosto de 2004, as equipes voltaram a se encontrar, e o Brasil goleou por 6 x 0 em Porto Príncipe. O confronto mais recente foi em junho de 2016, pela Copa América Centenário, em Orlando, com nova vitória brasileira por 7 x 1.

Este será o primeiro encontro entre Brasil e Haiti em Copas do Mundo. O histórico favorece amplamente a Seleção, mas o contexto atual exige uma vitória não apenas pelo resultado, mas também pela necessidade de recuperar confiança e saldo de gols.

Notícias de Brasil x Haiti

Brasil: desfalques e dúvidas

Neymar segue como principal desfalque. Os exames de acompanhamento mostraram evolução na recuperação da lesão grau 2 na panturrilha direita, mas ainda insuficiente para avançar à fase de condicionamento com bola. A presença contra o Haiti está descartada.

Ancelotti deve promover mudanças em relação ao time que iniciou contra Marrocos. Roger Ibañez e Douglas Santos, titulares nas laterais, foram substituídos no intervalo. A tendência é que Danilo Luiz retorne à direita e Alex Sandro assuma o lado esquerdo.

No meio-campo, a permanência de Casemiro entre os titulares é a principal dúvida. O volante teve dificuldades para acompanhar as transições marroquinas e deixou espaços entre as linhas. Fabinho, que entrou no segundo tempo e deu mais solidez, é candidato a começar.

No ataque, Matheus Cunha pressiona por vaga. Igor Thiago foi pouco acionado na estreia e teve apenas um chute no gol. Cunha oferece mais mobilidade, pode recuar para participar da construção e abrir espaços para Vinícius Júnior e Raphinha.

Provável escalação do Brasil (4-2-3-1): Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Fabinho e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Haiti: desfalques e dúvidas

O Haiti não tem lesionados confirmados após a estreia contra a Escócia. Leverton Pierre, cortado antes do torneio por lesão muscular, foi substituído por Garven Metusala na lista final.

Sebastien Migne deve manter a base do 4-4-2, mas a entrada de Duckens Nazon entre os titulares é esperada. O maior artilheiro da seleção começou no banco contra a Escócia, decisão que gerou debate, e pode ser acionado desde o início pela necessidade de gols.

Wilson Isidor deve ser mantido no ataque. O jogador do Sunderland foi bastante acionado contra a Escócia e tem a melhor capacidade do elenco para reter a bola, proteger a posse e dar respiro à equipe em momentos de pressão.

A principal dúvida está no meio-campo. Josué Casimir entrou bem na estreia, acertou a trave e foi um dos jogadores mais perigosos do Haiti. Ele pode ganhar vaga no lugar de Ruben Providence ou Louicius Deedson.

Provável escalação do Haiti (4-4-2): Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde e Josué Casimir; Wilson Isidor e Duckens Nazon. Técnico: Sebastien Migne.

Destaques individuais de Brasil x Haiti

Jogador destaque · Brasil Vinícius Júnior 16 Gols em 36 jogos pela La Liga na temporada 2025/26 21 Participações em gol pelo Real Madrid na La Liga (16 gols + 5 assistências) 10 Gols pela seleção brasileira, incluindo o empate contra Marrocos na estreia 49 Convocações pela Seleção Brasileira em jogos oficiais e amistosos Jogador destaque · Haiti Wilson Isidor 6 Gols em 26 jogos pelo Sunderland na Premier League 2025/26 4 Jogos pela seleção do Haiti desde a troca de nacionalidade esportiva em março 2 Gols marcados pelo Haiti, incluindo na estreia contra a Islândia (amistoso) 36 Finalizações pelo Sunderland na Premier League 2025/26 (14 no alvo)

Os técnicos - Ancelotti busca resposta, Migne tenta surpreender

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, de 66 anos, é o primeiro estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira desde 1925. O italiano chegou com peso histórico e currículo de elite, mas o empate com Marrocos aumentou a cobrança por uma resposta imediata.

A estreia expôs ansiedade, desequilíbrio na saída de bola e pouca fluidez ofensiva nos primeiros minutos. Contra o Haiti, Ancelotti deve ajustar laterais, meio-campo e centroavante para tornar o Brasil mais agressivo e menos vulnerável em transições.

Sebastien Migne

Sebastien Migne, de 53 anos, tem longa trajetória no futebol africano e assumiu o Haiti em 2024. O francês levou a seleção a uma classificação sólida, mesmo em meio a um contexto difícil, com jogos disputados longe de casa por causa da crise de segurança no país.

Seu time joga em 4-4-2, com linhas compactas, transições rápidas e forte dependência dos atacantes. A decisão de deixar Duckens Nazon no banco contra a Escócia foi contestada, e a tendência é que o técnico busque mais presença ofensiva diante do Brasil.

Análise tática de Brasil x Haiti

O Brasil deve atuar em um 4-2-3-1 mais vertical do que o utilizado na estreia. A entrada de Matheus Cunha como referência aumenta a mobilidade no ataque, já que o atacante pode recuar para participar da criação e abrir corredores para Vinícius Júnior e Raphinha.

A largura será fundamental para desmontar o bloco haitiano. O time de Migne deve fechar o centro e proteger a entrada da área, obrigando o Brasil a acelerar pelos lados. Vinícius terá vantagem no duelo contra Carlens Arcus, enquanto Raphinha pode explorar o espaço às costas de Martin Experience.

No meio, a escolha entre Casemiro e Fabinho altera o equilíbrio defensivo. Fabinho tende a oferecer mais proteção em transições, ponto que preocupou contra Marrocos. Bruno Guimarães deve ser o responsável por acelerar passes verticais e aproximar Paquetá dos atacantes.

O Haiti deve responder com bloco baixo e contra-ataques diretos. Jean-Ricner Bellegarde será peça-chave para conectar defesa e ataque, enquanto Isidor e Nazon tentarão segurar bolas longas. Nas bolas paradas, Marquinhos e Gabriel Magalhães podem explorar a fragilidade haitiana nos duelos aéreos.

Prognóstico de placar exato para Brasil x Haiti

🎯 Palpite do Lance! Brasil 4 x 0 Haiti - Odd 7,50 na Br4Bet O Brasil precisa da vitória após o empate na estreia e chega como amplo favorito diante do Haiti. Pela diferença técnica entre as equipes, a tendência é de domínio da Seleção e controle das ações durante a maior parte da partida. O Brasil venceu os três confrontos anteriores contra o Haiti por um placar agregado de 17 x 1 , incluindo 7 x 1 na Copa América de 2016

, incluindo 7 x 1 na Copa América de 2016 Vinícius Júnior marcou contra Marrocos na estreia e soma 10 gols pela Seleção

O Haiti não marcou gol na estreia contra a Escócia e acertou apenas duas finalizações no alvo em 15 tentativas

em 15 tentativas Neymar está descartado para a partida e deve retornar apenas na fase eliminatória, segundo a imprensa brasileira

e deve retornar apenas na fase eliminatória, segundo a imprensa brasileira O Brasil precisa melhorar o saldo de gols com a Escócia liderando o grupo, o que incentiva uma postura ainda mais ofensiva de Ancelotti

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