Muricy Ramalho cobra Ancelotti antes de Brasil x Haiti: 'Nunca vi' Seleção entra em campo pela segunda rodada do Mundial nesta sexta-feira (19)

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti, às 21h30 (de Brasília), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C. Durante a transmissão do pré-jogo do SBT, o ex-treinador Muricy Ramalho chamou atenção de Carlo Ancelotti.

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Para o atual comentarista, o técnico italiano precisa entragar mais no comando da Seleção Brasileira. Além disso, Muricy Ramalho classificou a estreia do Brasil, com um empate diante do Marrocos como ruim.

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— O Brasil não foi bem. Nunca vi jogando tão mal em uma estreia na Copa do Mundo. Na minha opinião, não jogou bem por conta da parte coletiva. Não temos um time. O Ancelotti fez 12 ou 14 jogos, não sei, e a gente sofreu muito por aí (taticamente) — iniciou o ex-treinador, antes de completar.

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— O Casemiro por exemplo, correu muito errado. O Brahim Díaz jogou livre. Tem que ter ajustes. O Ancelotti teve uma semana inteira para ajeitar. Ele está a um ano no comando, dizem que é pouco tempo, mas não é. Já tem que ter um jeito de jogar. Mas, gostei que ele assumiu que a equipe foi mal. Ele tem que entregar mais — concluiu.

Brasil x Haiti

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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Para a ocasião, a equipe do Brasil segue sem o atacante Neymar. O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.