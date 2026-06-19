Escalação do Brasil para enfrentar o Haiti repercute: 'Não aprende' Seleção Brasileira precisa da vitória na segunda rodada da fase de grupos da Copa

O Brasil vai enfrentar o Haiti, na noite desta sexta-feira (19), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Antes da bola rolar, uma decisão de Carlo Ancelotti chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

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Mais uma vez, Endrick começará o jogo da Seleção Brasileira no banco de reservas. Contra Marrocos, o jovem atacante sequer saiu do banco. Ainda assim, muitos torcedores tinham esperança de que o jogador do Real Madrid seria titular no duelo entre Brasil x Haiti.

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Matheus Cunha será o titular da Seleção Brasiliera no duelo da segunda rodada da Copa do Mundo. Nas redes sociais, torcedores se manifestaram em relação à ausência de Endrick. Veja os comentários abaixo:

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Gramado do Philadelphia Stadium que receberá Brasil x Haiti (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

Veja os comentários sobre o jovem

e endrick sem ser titular de novo — nina 🐝 (@oscpjm) June 19, 2026

essa insistência infundada no raphinha e no casemiro + a ausência do endrick me adoecem

o anúncio do ancelotti me deu esperança e quanto mais tempo passa mais desgostoso eu fico com a seleção, mesmo com ele na beira do campo https://t.co/QU52aPZMs9 — putinho piru rodado𓅐 (@rangeeeelll) June 19, 2026

qual o problema do Ancelotti com o Endrick🤯 — Gabriele (@Gabiischiller) June 19, 2026

Benched Endrick again

Starts casemiro

Ancelotti will never really learn will he https://t.co/x9sjvvduL7 — Mario Zetterer (@MarioZette86578) June 19, 2026

Escalação do Brasil diante do Haiti

Com duas mudanças em relação ao time da estreia, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para a partida com o Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, pode encaminhar a classificação brasileira ao mata-mata.

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O treinador decidiu mexer em dois setores do campo. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha e Vini Jr.

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Assim, a escalação do Brasil para o jogo com o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

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