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Escalação do Brasil para enfrentar o Haiti repercute: 'Não aprende'

Seleção Brasileira precisa da vitória na segunda rodada da fase de grupos da Copa

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 20:24
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Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)

O Brasil vai enfrentar o Haiti, na noite desta sexta-feira (19), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Antes da bola rolar, uma decisão de Carlo Ancelotti chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

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    • Mais uma vez, Endrick começará o jogo da Seleção Brasileira no banco de reservas. Contra Marrocos, o jovem atacante sequer saiu do banco. Ainda assim, muitos torcedores tinham esperança de que o jogador do Real Madrid seria titular no duelo entre Brasil x Haiti.

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    Matheus Cunha será o titular da Seleção Brasiliera no duelo da segunda rodada da Copa do Mundo. Nas redes sociais, torcedores se manifestaram em relação à ausência de Endrick. Veja os comentários abaixo:

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    Gramado do Philadelphia Stadium que receberá Brasil x Haiti
    Gramado do Philadelphia Stadium que receberá Brasil x Haiti (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

    Veja os comentários sobre o jovem

    Escalação do Brasil diante do Haiti

    Com duas mudanças em relação ao time da estreia, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para a partida com o Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, pode encaminhar a classificação brasileira ao mata-mata.

    ➡️Do Jogo da Paz à Copa: Brasil reencontra Haiti em duelo marcado por história além do futebol

    O treinador decidiu mexer em dois setores do campo. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha e Vini Jr.

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    Assim, a escalação do Brasil para o jogo com o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

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