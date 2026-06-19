Romário dispara contra mudanças de Ancelotti para Brasil x Haiti ao vivo: 'Não adianta' Ex-jogador reclamou durante transmissão da CazéTV

Durante o pré-jogo de Brasil x Haiti transmitido pela "CazéTV", Romário disparou contra as mudanças de Carlo Ancelotti para a partida da noite desta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

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O treinador decidiu mexer em dois setores. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha e Vini Jr. Lucas Paquetá foi mantido no meio-campo. Ibañez e Igor Thiago foram para o banco de reservas.

Assim, a escalação do Brasil para o jogo com o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

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Com escalação divulgada, Romário afirmou que esperava mais da escalação, com as entradas de Endrick ou Rayan.

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- Eu esperava mudanças, eu esperava que, um jogador de ataque assim como o Endrick ou o Rayan, pudesse entrar. Mas, agora também não adianta. É assim que ele escalou, é assim que a gente tem que ir, eu estou muito entusiasmado. Eu acho que toda aquele nervosismo, aquela preocupação de primeiro jogo de estreia, tudo isso já passou. Esse jogo contra o Haiti, na minha humilde opinião, é teoricamente o jogo mais fácil do grupo e eu acredito que o Brasil possa ter um grande resultado, fazer um resultado muito positivo que faça a maior quantidade de gols, que vai ser melhor - disparou.

Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Seleção entra em campo na terceira colocação e pressionada a vencer bem para apagar a má impressão deixada na estreia. Mas uma vitória com boa margem de gols pode deixar o Brasil na liderança e a apenas um empate com a Escócia na rodada final para garantir a classificação matemática aos playoffs.

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