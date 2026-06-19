Dunga detona declaração de líder da Seleção Brasileira: 'Inadmissível' Brasil entra em campo na noite desta sexta-feira (19)

Dunga, campeão do mundo pela Seleção Brasileira e ex-treinador, detonou a declaração do zagueiro Danilo, líder do elenco que disputa a Copa do Mundo em 2026. O defensor do Flamengo elogiou outras seleções e colocou o Brasil abaixo na disputa pelo título.

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- Eu nunca imaginei ouvir um jogador dizer: 'Vamos tentar ganhar'. Ou dizer que somos inferiores à França, à Argentina ou Portugal. Isso era inadmissível, e o torcedor não quer ouvir esse tipo de declaração. Não se pode passar essa opinião ao público - criticou o ex-capitão da Seleção Brasileira.

Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Declaração de Danilo na Seleção Brasileira

O zagueiro/lateral Danilo concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, local de preparação da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026, às vésperas do confronto com o Haiti, válido pelo Grupo C do torneio mundial. O veterano admitiu que falta maturidade para o Brasil, o que não quer dizer que o elenco não vá desempenhar um bom papel na competição.

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— Não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe, o que não quer dizer que a gente não possa fazer um bom papel e chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas têm que ser diferentes. Temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo — explicou Danilo.

A declaração incomodou Dunga, campeão do mundo e técnico da Seleção Brasileira na Copa de 2010.

Brasil encara o Haiti para apagar má impressão da estreia na Copa do Mundo

Apagar a má impressão deixada na estreia e vencer bem para encaminhar a classificação ao mata-mata é a missão do Brasil diante do Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. Como de hábito, o técnico Carlo Ancelotti faz mistério na escalação, mas é certo que ele irá mudar o time.

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As mudanças são essencialmente por questões técnicas e táticas, mas é possível que os cartões amarelos sofridos por Ibañez e Casemiro no jogo de estreia da Seleção Brasileira, com o Marrocos, também possam influenciar. Na Copa do Mundo, bastam dois cartões para ficar suspenso.

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