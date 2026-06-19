Esposa de Cristiano Ronaldo sobe o tom e debocha de jogador de Portugal Georgina comentou em publicação de veículo mexicano nas redes sociais

A confusão envolvendo Cristiano Ronaldo e João Neves, companheiros na seleção de Portugal na Copa do Mundo, ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (19) após um comentário de Georgina Rodríguez nas redes sociais. A esposa do camisa 7 se pronunciou, em tom de deboche, em uma postagem sobre uma suposta fala da namorada do meio-campista em relação ao CR7.

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Na seção de comentários do veículo mexicano Record, Georgina deixou a sua opinião em uma publicação que mostrava Madalena Aragão, namorada de João Neves, respondendo a um internauta e se referindo ao jogador do Al-Nassr. O comentário inicial dizia que João Neves era "retardado" e que deveria passar mais a bola para o capitão português. Madalena teria respondido dizendo que Cristiano deveria se aposentar e que era egoísta.

Na publicação que mostrava o suposto diálogo, Georgina respondeu de forma debochada sobre a situação:

- Uau!! Vem forte essa geração!! - disse a modelo.

Confira a postagem e a resposta da esposa de Portugal:

Georgina Rodríguez defendeu Cristiano Ronaldo em meio a polêmica com João Neves de Portugal (Foto: Reprodução)

A declaração de João Neves sobre Cristiano Ronaldo

Após o empate entre Portugal e RD Congo na estreia da Copa do Mundo, João Neves comentou sobre o papel de Cristiano Ronaldo na equipe, e sua fala repercutiu. O meio-campista afirmou que o capitão tem importância histórica, mas que atualmente deve ser tratado como mais um dentro do plantel português.

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— Todos sabemos o que Cristiano Ronaldo fez por nós, pela seleção portuguesa e pelo mundo do futebol, mas, neste momento, ele sabe, assim como nós, que não é diferente dos outros. É mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como todos os outros jogadores fazem. Ele está aqui para contribuir e apoiar a seleção, assim como todos os demais — disse João Neves.

Irmã de Cristiano Ronaldo se pronuncia após polêmica com João Neves, de Portugal

Irmã de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro se pronunciou uma polêmica envolvendo uma declaração de João Neves após a estreia de Portugal na Copa do Mundo.

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- Respeito, nem (mesmo) pela família deles têm, quanto mais por um homem que não tem que mostrar nada para ninguém e está ali por amor. Ingratos ignorantes - disse a irmã de Cristiano Ronaldo em suas redes sociais.

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Na estreia de Portugal na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo teve uma atuação tímida e passou em branco com a camisa de sua seleção. Na partida, o meia João Neves foi justamente o autor do único gol da equipe comandada por Roberto Martínez.

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Na terça-feira (23), Portugal e Cristiano Ronaldo voltam a campo para enfrentar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). A equipe ocupa a 3ª colocação, mas busca uma vitória para se aproximar da Colômbia em busca da classificação ao mata-mata.

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