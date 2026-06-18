Brasil reage, bate a Bélgica e segue invicto na Liga das Nações
Equipe de José Roberto Guimarães supera susto e conquista mais uma vitória na VNL
O Brasil precisou de cinco sets, mas manteve a invencibilidade na Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL). Nesta quinta-feira (18), a equipe comandada por José Roberto Guimarães derrotou a Bélgica por 3 sets a 2 (25x20/22x25/23x25/25x22/15x12), após sair na frente, sofrer a virada e buscar o empate no quarto set. Com a vitória no tie-break, a seleção brasileira segue sem derrotas na competição.
➡️Veja os lances da vitória do Brasil contra a Bélgica
Como foi o jogo?
No primeiro set, a seleção brasileira começou melhor e abriu vantagem logo nos primeiros pontos, com destaque para Tainara, Ana Cristina e Julia Kudiess. A Bélgica chegou a empatar a parcial em 10 a 10, mas o Brasil retomou o controle da partida com eficiência nos ataques de Julia Bergmann e nas bolas rápidas de Julia Kudiess pelo meio. O bloqueio brasileiro também apareceu em momentos importantes, ajudando a equipe a abrir seis pontos de vantagem. Na reta final, as belgas ensaiaram uma reação e reduziram a diferença para três pontos, obrigando José Roberto Guimarães a pedir tempo. A pausa surtiu efeito, o Brasil voltou a pontuar, administrou a vantagem e fechou o set em 25 a 20 com um ataque de Ana Cristina explorando o bloqueio adversário.
O segundo set foi mais equilibrado e terminou com vitória da Bélgica por 25 a 22. O Brasil iniciou melhor, impulsionado por um ace de Diana e pela eficiência de Julia Kudiess nas bolas rápidas pelo meio, chegando a abrir vantagem. No entanto, as belgas cresceram na parcial, equilibraram o placar e passaram a explorar o bloqueio brasileiro com Martin e Radovic. As equipes trocaram pontos durante toda a reta final, com Ana Cristina mantendo o Brasil vivo ao empatar em 20 a 20 e, depois, em 21 a 21. A Bélgica, porém, foi mais eficiente nos momentos decisivos. Van Sas marcou de segunda, um ace complicou a recepção brasileira e Radovic fechou a parcial em 25 a 22, empatando o confronto.
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No terceiro set, a Bélgica voltou a levar a melhor e venceu por 25 a 23. As europeias abriram 4 a 0 logo no início, forçando José Roberto Guimarães a pedir tempo. O Brasil reagiu com a entrada de Rosamaria, além de boas participações de Julia Bergmann, Ana Cristina e Julia Kudiess, que recolocaram a equipe na disputa. Ana Cristina ainda anotou dois aces consecutivos para colocar a seleção em vantagem em 18 a 14, mas as belgas voltaram a crescer na reta final. Radovic liderou a reação ofensiva, Van Sas marcou um ace para garantir o set point, e Ana Cristina atacou para fora no último lance da parcial, decretando a vitória belga por 25 a 23 e a virada para 2 sets a 1.
Precisando vencer para seguir viva no confronto, a seleção brasileira respondeu no quarto set e fez 25 a 22. A Bélgica voltou a começar melhor, abrindo vantagem no placar, mas as mudanças promovidas por José Roberto Guimarães surtiram efeito. Roberta assumiu a armação, Rosamaria ganhou sequência e Helena entrou bem na reta final da parcial. Julia Kudiess voltou a ser decisiva nas bolas rápidas, Diana apareceu pelo meio e Julia Bergmann contribuiu nos contra-ataques para recolocar o Brasil na frente. Com o placar em 24 a 20, a Bélgica ainda salvou dois set points, mas Helena aproveitou a última oportunidade e definiu a parcial em 25 a 22, levando a decisão para o tie-break.
No tie-break, o Brasil mostrou poder de reação e confirmou a vitória por 15 a 13. A parcial começou equilibrada, com Rosamaria, Julia Kudiess e Julia Bergmann colocando a seleção em vantagem. A Bélgica, porém, reagiu e chegou a virar o placar com os ataques de Martin. Rosamaria voltou a assumir o protagonismo e empatou a decisão em 10 a 10, enquanto Helena também apareceu em momentos importantes para manter o Brasil vivo. Na reta final, Kisy entrou e fez um bloqueio decisivo, colocando a seleção em vantagem por 13 a 12. Martin parou no bloqueio triplo brasileiro, que garantiu o match point, e, no último lance, Julia Bergmann forçou o erro de ataque da Bélgica para selar a vitória por 15 a 13 e manter a invencibilidade brasileira na Liga das Nações.
Próximos compromissos:
Brasil x China - sábado (20), às 10h
Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10huia, a partir das 13h30 (de Brasília).
*horários de Brasília
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