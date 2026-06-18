logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil reage, bate a Bélgica e segue invicto na Liga das Nações

Equipe de José Roberto Guimarães supera susto e conquista mais uma vitória na VNL

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 12:33
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Brasil x Italia na Liga das Nações (Foto: CBV)
Brasil x Italia na Liga das Nações (Foto: CBV)

O Brasil precisou de cinco sets, mas manteve a invencibilidade na Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL). Nesta quinta-feira (18), a equipe comandada por José Roberto Guimarães derrotou a Bélgica por 3 sets a 2 (25x20/22x25/23x25/25x22/15x12), após sair na frente, sofrer a virada e buscar o empate no quarto set. Com a vitória no tie-break, a seleção brasileira segue sem derrotas na competição.

continua após a publicidade
  • Julia Kudiess e Ana Cristina, no bloqueio, em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Brasil x Bélgica na VNL feminina: veja horário e onde assistir

    Vôlei
    Há 19 horas
  • Brasil venceu a França com tranquilidade na abertura da segunda semana da VNL

    Brasil passeia contra a França e segue 100% na VNL feminina

    Vôlei
    Há 1 dia
  • Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL feminina

    Vôlei
    Há 1 dia

    • ➡️Veja os lances da vitória do Brasil contra a Bélgica

    Como foi o jogo?

    No primeiro set, a seleção brasileira começou melhor e abriu vantagem logo nos primeiros pontos, com destaque para Tainara, Ana Cristina e Julia Kudiess. A Bélgica chegou a empatar a parcial em 10 a 10, mas o Brasil retomou o controle da partida com eficiência nos ataques de Julia Bergmann e nas bolas rápidas de Julia Kudiess pelo meio. O bloqueio brasileiro também apareceu em momentos importantes, ajudando a equipe a abrir seis pontos de vantagem. Na reta final, as belgas ensaiaram uma reação e reduziram a diferença para três pontos, obrigando José Roberto Guimarães a pedir tempo. A pausa surtiu efeito, o Brasil voltou a pontuar, administrou a vantagem e fechou o set em 25 a 20 com um ataque de Ana Cristina explorando o bloqueio adversário.

    O segundo set foi mais equilibrado e terminou com vitória da Bélgica por 25 a 22. O Brasil iniciou melhor, impulsionado por um ace de Diana e pela eficiência de Julia Kudiess nas bolas rápidas pelo meio, chegando a abrir vantagem. No entanto, as belgas cresceram na parcial, equilibraram o placar e passaram a explorar o bloqueio brasileiro com Martin e Radovic. As equipes trocaram pontos durante toda a reta final, com Ana Cristina mantendo o Brasil vivo ao empatar em 20 a 20 e, depois, em 21 a 21. A Bélgica, porém, foi mais eficiente nos momentos decisivos. Van Sas marcou de segunda, um ace complicou a recepção brasileira e Radovic fechou a parcial em 25 a 22, empatando o confronto.

    continua após a publicidade

    ➡️Brasil passeia contra a França e segue 100% na VNL feminina

    No terceiro set, a Bélgica voltou a levar a melhor e venceu por 25 a 23. As europeias abriram 4 a 0 logo no início, forçando José Roberto Guimarães a pedir tempo. O Brasil reagiu com a entrada de Rosamaria, além de boas participações de Julia Bergmann, Ana Cristina e Julia Kudiess, que recolocaram a equipe na disputa. Ana Cristina ainda anotou dois aces consecutivos para colocar a seleção em vantagem em 18 a 14, mas as belgas voltaram a crescer na reta final. Radovic liderou a reação ofensiva, Van Sas marcou um ace para garantir o set point, e Ana Cristina atacou para fora no último lance da parcial, decretando a vitória belga por 25 a 23 e a virada para 2 sets a 1.

    Brasil venceu a França com tranquilidade na abertura da segunda semana da VNL
    Brasil venceu a França com tranquilidade na abertura da segunda semana da VNL (Foto: Volleyball World)

    Precisando vencer para seguir viva no confronto, a seleção brasileira respondeu no quarto set e fez 25 a 22. A Bélgica voltou a começar melhor, abrindo vantagem no placar, mas as mudanças promovidas por José Roberto Guimarães surtiram efeito. Roberta assumiu a armação, Rosamaria ganhou sequência e Helena entrou bem na reta final da parcial. Julia Kudiess voltou a ser decisiva nas bolas rápidas, Diana apareceu pelo meio e Julia Bergmann contribuiu nos contra-ataques para recolocar o Brasil na frente. Com o placar em 24 a 20, a Bélgica ainda salvou dois set points, mas Helena aproveitou a última oportunidade e definiu a parcial em 25 a 22, levando a decisão para o tie-break.

    continua após a publicidade

    No tie-break, o Brasil mostrou poder de reação e confirmou a vitória por 15 a 13. A parcial começou equilibrada, com Rosamaria, Julia Kudiess e Julia Bergmann colocando a seleção em vantagem. A Bélgica, porém, reagiu e chegou a virar o placar com os ataques de Martin. Rosamaria voltou a assumir o protagonismo e empatou a decisão em 10 a 10, enquanto Helena também apareceu em momentos importantes para manter o Brasil vivo. Na reta final, Kisy entrou e fez um bloqueio decisivo, colocando a seleção em vantagem por 13 a 12. Martin parou no bloqueio triplo brasileiro, que garantiu o match point, e, no último lance, Julia Bergmann forçou o erro de ataque da Bélgica para selar a vitória por 15 a 13 e manter a invencibilidade brasileira na Liga das Nações.

    Próximos compromissos:

    Brasil x China - sábado (20), às 10h
    Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10huia, a partir das 13h30 (de Brasília).

    *horários de Brasília

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    ➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Brasl x Italia na Liga das Nações 2026 (Foto: CBV)
    VôleiBrasil x Bélgica: veja os lances da vitória brasileira na VNLHá 4 horas
    Julia Kudiess e Ana Cristina, no bloqueio, em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    VôleiBrasil x Bélgica na VNL feminina: veja horário e onde assistirHá 6 horas
    Brasil venceu a França com tranquilidade na abertura da segunda semana da VNL
    VôleiBrasil passeia contra a França e segue 100% na VNL femininaHá 1 dia
    Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    VôleiVeja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL femininaHá 1 dia
    Brasil lidera a VNL feminina com 100% de aproveitamento
    VôleiBrasil x França pela Liga das Nações: confira horário e onde assistirHá 1 dia
    Vozinha, goleiro de Cabo Verde, atua como professor de vôlei nas horas vagas (Foto: Reprodução/Instagram)
    VôleiAstro da Copa do Mundo, goleiro de Cabo Verde dá aulas de vôlei nas fériasHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Brasil lidera a VNL feminina com 100% de aproveitamento
    Sem Gabi e Zé Roberto, Brasil encara França na VNL feminina
    Brasil x Itália na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    VNL feminina retorna com Brasil no topo; veja programação e adversários
    O fisioterapeuta Fernandinho está afastado da seleção brasileira
    Atleta de vôlei relata prejuízo e denuncia fisioterapeuta da seleção
    Brasil encerrou primeira semana da VNL com 100% de aproveitamento
    Análise: Brasil faz dever de casa, mas segue sem certezas na VNL masculina
    O técnico Bernardinho orienta o time durante o jogo contra a Argentina, pela VNL
    Bernardinho se preocupa com jovens da seleção: 'Precisam ser protagonistas'
    Brasil venceu a Argentina de virada no encerramento da primeira semana da VNL
    VNL: Brasil busca reação e vence Argentina no tie-break
    Brasil encerra a primeira semana da VNL masculina em Brasília
    Veja os lances da virada do Brasil sobre a Argentina na VNL masculina
    Brasil lidera a classificação da VNL com 100% de aproveitamento
    Em clima de Copa, Brasil e Argentina fazem clássico de opostos na VNL
    Brasil encerra a primeira semana da VNL em clássico com a Argentina
    Brasil x Argentina pela VNL masculina: veja horário e onde assistir
    Douglas comemora ponto do Brasil no duelo contra a Sérvia pela VNL
    Douglas descobriu no vestiário que seria titular contra Sérvia: 'muito nervoso'
    Brasil vence a Sérvia na primeira semana da VNL masculina
    Judson brilha, Brasil bate a Sérvia, e segue invicto na VNL
    Brasil faz duelo de invictos com a Sérvia na VNL
    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Sérvia na VNL masculina
    Brasil estreou na VNL com vitória sobre o Irã
    Brasil x Sérvia pela VNL Masculina; horário e onde assistir