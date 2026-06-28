Além de Vini Jr e Messi, veja quem mais marcou gols em toda a fase de grupos Três jogadorem balançaram as redes nas três rodadas iniciais

A fase de grupos da Copa do Mundo se encerrou na noite do último sábado (27), entregando muita emoção e definindo os classificados para a segunda fase. Com o fim dessa etapa inicial, um levantamento detalhado revelou um dado impressionante: apenas três jogadores conseguiram a proeza de balançar as redes em todas as partidas da fase de grupos nesse Mundial.

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Além dos astros Lionel Messi e Vini Jr, que justificaram o peso de suas camisas, Ismael Saibari, de Marrocos, correu por fora e também carimbou seu nome na lista dos grandes artilheiros deste início de Mundial.

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Lionel Messi (Argentina) — 6 gols

O camisa 10 argentino viveu uma fase de grupos mágica e assumiu a artilharia isolada do torneio. O ET começou com tudo ao anotar um hat-trick na vitória sobre a Argélia na primeira rodada. Na sequência, marcou duas vezes diante da Áustria, partida em que também viveu o drama de errar um pênalti. Para fechar a conta, saindo do banco de reservas, garantiu mais um gol no duelo final contra a Jordânia, liderando os atuais campeões rumo ao mata-mata.

Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa do Mundo (Foto: AFA / Divulgação)

Vini Jr (Brasil) — 4 gols

A grande referência do ataque da Seleção Brasileira chamou a responsabilidade no Grupo C. Vini Jr deixou seu cartão de visitas ao anotar um gol no duro empate diante do Marrocos. Na segunda rodada, deixou sua marca na goleada sobre o Haiti por 3 a 0. O craque coroou a grande fase na rodada decisiva, anotando dois gols na vitória contra a Escócia para selar a liderança brasileira.

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Com a vitória sobre a Escócia, Brasil se classificou em primeiro lugar na fase de grupos (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Ismael Saibari (Marrocos) — 3 gols

A grande surpresa do torneio no quesito bola na rede. O meia marroquino, que tem acordo encaminhado com o gigante alemão, Bayern de Munique, mostrou um oportunismo e também marcou em todas as três partidas. Saibari balançou as redes contra o Brasil na estreia, deixou o seu gol no confronto contra a Escócia e carimbou o gol do Haiti na última rodada, sendo peça fundamental para classificar os africanos ao lado da Amarelinha.

Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos na estreia do Grupo C na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan / AFP)

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