Matheus Cunha enaltece grupo da Seleção: 'Não precisamos de uma pessoa só para resolver' Matheus Cunha falou sobre o resultado e protagonismos na Seleção

Após a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo, Matheus Cunha destacou a força do elenco e afirmou que o principal diferencial da Seleção é a capacidade de diferentes jogadores assumirem o protagonismo quando necessário - e não depender somente de uma pessoa.

continua após a publicidade

O atacante celebrou a atuação decisiva de Gabriel Martinelli, autor dos gols da vitória, e ressaltou a confiança do grupo em todos os atletas.

- Todo mundo sabia que ia ter muitas dificuldades antes da Copa começar. Dá muito orgulho ver o Martinelli resolvendo o jogo. Em todas as entrevistas a gente fala que todo mundo vai ter esse protagonismo. As coisas vão vir naturalmente. A gente não precisa ter uma pessoa só para resolver todos os momentos - destacou Matheus Cunha.

continua após a publicidade

O jogador, que tem sido destaque também nos últimos jogos da Seleção Brasileira, reforçou que "está pronto para quando for preciso".

- Acho que o diferencial desse grupo, diferente de outros, é que todo mundo está preparado. É motivo de muito orgulho ver o Martinelli fazendo os gols e a gente passando para a próxima fase - completou.



💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Como foi a vitória do Brasil?

Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 em Houston neste segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro marcou o primeiro da Seleção no início do segundo tempo. Agora, o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira, para saber quem será o próximo adversário.

Matheus Cunha comemorando a classificação do Brasil (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).