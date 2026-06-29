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Matheus Cunha enaltece grupo da Seleção: 'Não precisamos de uma pessoa só para resolver'

Matheus Cunha falou sobre o resultado e protagonismos na Seleção

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
29/06/2026 16:49
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Matheus Cunha pela Seleção Brasileira
Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Após a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo, Matheus Cunha destacou a força do elenco e afirmou que o principal diferencial da Seleção é a capacidade de diferentes jogadores assumirem o protagonismo quando necessário - e não depender somente de uma pessoa.

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    • O atacante celebrou a atuação decisiva de Gabriel Martinelli, autor dos gols da vitória, e ressaltou a confiança do grupo em todos os atletas.

    - Todo mundo sabia que ia ter muitas dificuldades antes da Copa começar. Dá muito orgulho ver o Martinelli resolvendo o jogo. Em todas as entrevistas a gente fala que todo mundo vai ter esse protagonismo. As coisas vão vir naturalmente. A gente não precisa ter uma pessoa só para resolver todos os momentos - destacou Matheus Cunha.

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    O jogador, que tem sido destaque também nos últimos jogos da Seleção Brasileira, reforçou que "está pronto para quando for preciso".

    - Acho que o diferencial desse grupo, diferente de outros, é que todo mundo está preparado. É motivo de muito orgulho ver o Martinelli fazendo os gols e a gente passando para a próxima fase - completou.

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    Como foi a vitória do Brasil?

    Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 em Houston neste segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro marcou o primeiro da Seleção no início do segundo tempo. Agora, o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira, para saber quem será o próximo adversário.

    Matheus Cunha gritando em direção à torcida brasileira presente no Houston Stadium
    Matheus Cunha comemorando a classificação do Brasil (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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