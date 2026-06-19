Brasil e Marrocos: entenda os critérios de desempate da Copa do Mundo Brasil e Marrocos estão empatados em pontos no Grupo C da Copa do Mundo

A disputa pela liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 promete emoção na última rodada. Após dois jogos, Brasil e Marrocos aparecem empatados com quatro pontos, enquanto a Escócia segue logo atrás com três. Com isso, a definição das posições finais da chave ficará para a rodada decisiva da próxima quarta-feira (24).

continua após a publicidade

Mas, afinal, quem termina na frente em caso de igualdade na pontuação? Diferentemente do que acontece em muitas competições, a Fifa adota o confronto direto como principal critério de desempate.

➡️O que o Brasil precisa para garantir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo

Como funciona a classificação na Copa do Mundo?

Cada seleção disputa três partidas na fase de grupos, enfrentando uma vez cada adversário da chave. Ao fim da primeira fase, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para os 32 avos de final.

continua após a publicidade

Além deles, as oito melhores seleções entre os terceiros colocados também garantem vaga no mata-mata. Com isso, 32 equipes seguem na disputa pelo título após o encerramento da fase de grupos.

Confronto direto vem antes do saldo de gols

Em caso de empate em pontos, a Fifa analisa inicialmente apenas os jogos entre as seleções empatadas. A ordem dos critérios é a seguinte:

1 . Maior número de pontos conquistados nos confrontos diretos; 2 . Melhor saldo de gols nos confrontos diretos; 3 . Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

No Grupo C, Brasil e Marrocos empataram por 1 a 1 na estreia. Por isso, caso terminem a fase de grupos com a mesma pontuação, os três primeiros critérios não serão suficientes para definir a colocação.

continua após a publicidade

O que acontece se o empate continuar?

Se a igualdade persistir após a análise do confronto direto, entram em cena os números gerais da campanha na fase de grupos:

1 . Melhor saldo de gols em todos os jogos do grupo; 2 . Maior número de gols marcados; 3 . Melhor índice disciplinar (fair play).

Atualmente, o Brasil leva vantagem no saldo de gols (+3 contra +1 dos marroquinos), fator que pode ser decisivo caso as duas seleções encerrem a primeira fase empatadas em pontos.

E se nem isso resolver?

Se ainda houver igualdade após todos os critérios esportivos, a Fifa recorrerá ao índice de fair play, calculado com base nos cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e membros da comissão técnica durante o torneio.

Persistindo o empate, o último critério será a posição mais recente no Ranking Mundial da Fifa. Em uma situação extrema, uma seleção poderá terminar à frente da outra apenas por ocupar melhor colocação na lista oficial da entidade.

O cenário do Grupo do Brasil

Com uma rodada restante, Brasil e Marrocos somam quatro pontos, enquanto a Escócia aparece com três e ainda tem chances de terminar na liderança da chave. Já o Haiti, sem pontuar, busca encerrar sua participação de forma positiva.

Na última rodada, o Brasil enfrenta a Escócia, enquanto Marrocos mede forças com o Haiti. Os jogos ocorrerão simultaneamente na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília). Os resultados desses confrontos definirão não apenas os classificados, mas também a ordem final do grupo rumo ao mata-mata do Mundial.

Vini Jr marcou o terceiro gol do Brasil no confronto contra o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.