Lionel Messi é líder em estatísticas ofensivas no Mundial Messi segue sendo o herói argentino

A Argentina entra em campo neste sábado (11) contra a Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo, com Lionel Messi no centro das atenções. Aos 39 anos, o camisa 10 lidera o setor ofensivo do torneio e quebra as projeções de quem previa sua despedida dos Mundiais em 2022. O confronto de hoje oferece ao meia-atacante a chance de consolidar números que chamam a atenção pela eficiência e pela regularidade técnica, mesmo com o desgaste natural da idade.

A eficácia do camisa 10

Embora o atleta apresente um ritmo físico menor — com a menor distância percorrida entre os 618 jogadores de linha na fase de grupos —, sua precisão compensa o desgaste em campo. De acordo com a plataforma de estatísticas Sofascore, Messi ocupa o primeiro lugar na competição em três fundamentos principais: possui a maior nota média (9,20), o maior volume de chances criadas (6) e divide a artilharia com Kylian Mbappé, com 8 gols marcados.

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A eficiência do setor ofensivo argentino, no entanto, expõe uma falha de aproveitamento do elenco. Das seis oportunidades claras criadas por Messi, os companheiros de equipe converteram apenas uma em gol, o que deixa o craque com apenas uma assistência computada na tabela oficial.

No topo do desempenho individual, o argentino trava uma disputa direta com Mbappé. Messi ocupa a segunda posição em participações em gols (9), finalizações totais (29) e chutes na meta (17). O atacante francês lidera esses critérios (11, 30 e 19, respectivamente), mas conta com uma partida a mais nas quartas de final. Na média proporcional por minuto jogado, o camisa 10 da Argentina supera o concorrente.

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Messi chora após classificação da Argentina contra o Egito (Foto: Justin Setterfield/AFP)

A consistência do capitão albiceleste se estende a outros critérios de armação e finalização:

Passes decisivos: Terceiro colocado geral no torneio com 16 assistências para finalização, atrás de Achraf Hakimi (18) e Leandro Trossard (17).

Aproveitamento: Entre os quatro principais concorrentes à artilharia, Messi e Harry Kane são os que menos desperdiçaram oportunidades reais, com três erros cada. Mbappé perdeu sete chances claras e Erling Haaland, cinco.

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O caminho da seleção sul-americana até as quartas de final dependeu diretamente do protagonismo de seu principal jogador. Nas cinco partidas disputadas pela Argentina na competição, o atacante balançou as redes em todas as oportunidades:

Argentina 3 x 0 Argélia: Marcou os três gols da vitória. Argentina 2 x 0 Áustria: Garantiu o placar com dois gols. Argentina 3 x 1 Jordânia: Iniciou no banco de reservas, entrou na segunda etapa e selou o resultado. Argentina 3 x 2 Cabo Verde: Fez um gol e iniciou as jogadas dos outros dois em cobranças de escanteio. Argentina 3 x 2 Egito: Converteu um gol e deu a sua única assistência no campeonato.

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