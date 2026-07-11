logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Lionel Messi é líder em estatísticas ofensivas no Mundial

Messi segue sendo o herói argentino

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 12:50
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A Argentina entra em campo neste sábado (11) contra a Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo, com Lionel Messi no centro das atenções. Aos 39 anos, o camisa 10 lidera o setor ofensivo do torneio e quebra as projeções de quem previa sua despedida dos Mundiais em 2022. O confronto de hoje oferece ao meia-atacante a chance de consolidar números que chamam a atenção pela eficiência e pela regularidade técnica, mesmo com o desgaste natural da idade.

  • Unai Simón, da Espanha, voltou a ser vazado após 648 minutos

    Unai Simón, da Espanha, volta a sofrer gol em Copa do Mundo após 648 minutos

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (11/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas
  • Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo

    Noruega x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 13 horas

    • A eficácia do camisa 10

    Embora o atleta apresente um ritmo físico menor — com a menor distância percorrida entre os 618 jogadores de linha na fase de grupos —, sua precisão compensa o desgaste em campo. De acordo com a plataforma de estatísticas Sofascore, Messi ocupa o primeiro lugar na competição em três fundamentos principais: possui a maior nota média (9,20), o maior volume de chances criadas (6) e divide a artilharia com Kylian Mbappé, com 8 gols marcados.

    continua após a publicidade

    A eficiência do setor ofensivo argentino, no entanto, expõe uma falha de aproveitamento do elenco. Das seis oportunidades claras criadas por Messi, os companheiros de equipe converteram apenas uma em gol, o que deixa o craque com apenas uma assistência computada na tabela oficial.

    No topo do desempenho individual, o argentino trava uma disputa direta com Mbappé. Messi ocupa a segunda posição em participações em gols (9), finalizações totais (29) e chutes na meta (17). O atacante francês lidera esses critérios (11, 30 e 19, respectivamente), mas conta com uma partida a mais nas quartas de final. Na média proporcional por minuto jogado, o camisa 10 da Argentina supera o concorrente.

    continua após a publicidade
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Além da vaga, Mbappé trava duelo particular com Messi na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Sucesso dos anos 90 se torna ícone de comemoração de ingleses (Foto: Reprodução/X)

    Entenda como 'Wonderwall' virou o amuleto da Inglaterra na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos
  • Nico Williams em ação pela Espanha na Copa do Mundo

    Nico Williams revela sentimento ao voltar a atuar pela Espanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
    • Messi chora após classificação da Argentina contra o Egito
    Messi chora após classificação da Argentina contra o Egito (Foto: Justin Setterfield/AFP)

    A consistência do capitão albiceleste se estende a outros critérios de armação e finalização:

    Passes decisivos: Terceiro colocado geral no torneio com 16 assistências para finalização, atrás de Achraf Hakimi (18) e Leandro Trossard (17).

    Aproveitamento: Entre os quatro principais concorrentes à artilharia, Messi e Harry Kane são os que menos desperdiçaram oportunidades reais, com três erros cada. Mbappé perdeu sete chances claras e Erling Haaland, cinco.

    continua após a publicidade

    O caminho da seleção sul-americana até as quartas de final dependeu diretamente do protagonismo de seu principal jogador. Nas cinco partidas disputadas pela Argentina na competição, o atacante balançou as redes em todas as oportunidades:

    1. Argentina 3 x 0 Argélia: Marcou os três gols da vitória.
    2. Argentina 2 x 0 Áustria: Garantiu o placar com dois gols.
    3. Argentina 3 x 1 Jordânia: Iniciou no banco de reservas, entrou na segunda etapa e selou o resultado.
    4. Argentina 3 x 2 Cabo Verde: Fez um gol e iniciou as jogadas dos outros dois em cobranças de escanteio.
    5. Argentina 3 x 2 Egito: Converteu um gol e deu a sua única assistência no campeonato.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Confronto pelas quartas de final marcou estreia de promessa francesa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Quem é a joia da França que estreou contra o Marrocos e virou trunfo na Copa

    Há 1 hora
    Adams

    Copa do Mundo 2026

    Luto no futebol: morre Jayden Adams, jogador da África do Sul

    Há 2 horas
    Harry Kane e Erling Haaland são protagonistas da Inglaterra e da Noruega na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Haaland x Kane: os diferentes estilos de camisa 9 que decidem Inglaterra x Noruega

    Há 2 horas
    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Copa do Mundo 2026

    Vidente aponta resultado de Argentina x Suíça na Copa: 'Difícil'

    Há 2 horas
    Erling Haaland, grande nome da Noruega na Copa do Mundo, durante coletiva de imprensa

    Copa do Mundo 2026

    Quem é mais importante: Haaland para a Noruega ou Kane para a Inglaterra?

    Há 2 horas
    Olise em treinamento

    Copa do Mundo 2026

    Craque da França pode superar recorde de Pelé na Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Messi passa próximo à cartaz com troféu da Copa do Mundo, vestindo camisa 10 da Argentina

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (11/07)?

    Unai Simón, da Espanha, voltou a ser vazado após 648 minutos

    Unai Simón, da Espanha, volta a sofrer gol em Copa do Mundo após 648 minutos

    Richard Ríos, da Colômbia, frustrado com a eliminação

    Confusão com James fez Richard Ríos virar reserva, diz jornalista

    Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo

    Noruega x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (11/07)

    : Messi e o filho mais velho, sem camisa, posam na praia; jogador da Argentina exibe tatuagens no braço.

    Religião, família, carreira… Entenda o significado das tatuagens de Messi

    Suíça atinge marco de 72 anos na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

    Copa do Mundo: por que a bandeira da Suíça é diferente das outras?

    Messi dá soco no ar em comemoração ao gol de virada da Argentina contra o Egito

    Argentina é favorecida na Copa do Mundo? Ex-árbitra avalia

    Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra com soco no ar

    Jude Bellingham: jovem veterano é o maestro da Inglaterra na Copa