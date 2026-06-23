logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO: Assista a Uberaba x Guarani, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Jogo é válido pela sexta rodada da competição estadual

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 17:00
Favorite o Lance! no Google

Nesta terça-feira (23), Uberaba Guarani se enfrentam pela sexta rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Uberabão, localizado na cidade homônima ao clube, em duelo válido pelo grupo A da competição. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando AQUI.

continua após a publicidade
  • Ponte Preta x Novorizontino pela Série B

    Ponte Preta x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

    Onde Assistir
    Há 1 dia
  • Lance!

    Mudou? São Paulo reabre discussão sobre futuro de Arboleda

    São Paulo
    Há 1 dia
  • Treinamento preparação para enfrentar o Athletico-PR (Foto: Paulo Henrique França / Atlético

    Atlético se reapresenta e terá semana de treinos intensivos: veja programação

    Atlético Mineiro
    Há 1 dia

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 19h (de Brasília).

    ⚽ Uberaba x Guarani: como chegam as equipes?

    O Uberaba iniciou a campanha com duas vitórias, superando a Caldense e o Mamoré. Porém, da terceira rodada em diante, foram três tropeços: uma derrota para o Boa Esporte e dois empates, diante do Patrocinense e do próprio Guarani na jornada mais recente. Atualmente, é o terceiro colocado do grupo A, com 8 pontos, a um do líder Boa.

    continua após a publicidade

    Antes da igualdade entre as duas equipes, o time do Guarani fez o caminho inverso. Após perder para o Boa e para o Patrocinense, conquistou sua primeira vitória sobre o Mamoré e sustentou um empate contra a Caldense, ocupando a quinta colocação, com cinco pontos.

    ➡️ Escócia, Nova Jersey e recomeços: as coincidências de Neymar

    O jogo entre as duas equipes, disputado no último sábado (20), terminou com um gosto melhor para a equipe de Divinópolis. O Uberaba largou na frente com Giba e Buiú ainda na primeira etapa. Porém, após o intervalo, o Guarani voltou melhor e buscou a reação com Jackson e Giovanny Morais, encerrando o duelo com moral para o início do segundo turno.

    continua após a publicidade
    Jackson - Guarani x Uberaba
    Jackson foi o herói do Guarani no confronto contra o Uberaba (Foto: Pedro Gontijo/Guarani)

    📓 Outros jogos da rodada - Módulo II - Campeonato Mineiro

    A sexta jornada da segunda divisão estadual conta também com outros cinco jogos. Pelo grupo A, na quarta, o Mamoré recebe a Caldense no Bernardo Rubinger de Queiroz às 19h; no dia seguinte, às 19h30, o líder Boa Esporte visita o Patrocinense no Pedro Alves.

    Já pelo grupo B, a rodada também começa nesta terça, com o Valeriodoce recebendo o Ipatinga no Israel Pinheiro às 20h. Os dois outros jogos acontecem na quarta: às 15h, o Coimbra recebe o Aymorés no Flávio Guimarães, enquanto a Arena do Jacaré será o palco de Democrata x Villa Nova.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Arthur Cabral celebra seu gol pelo Brasileirão em Botafogo x Corinthians
    BotafogoBotafogo conhece datas de jogos do Brasileirão após a Copa do MundoHá 2 horas
    Corinthians vai se reapresentar no próximo dia 25 de junho (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    CorinthiansCorinthians não contará com Carrillo na reapresentação do elencoHá 2 horas
    Admar Lopes em coletiva no CT Moacyr Barbosa
    VascoVasco não vai ter reforços disponíveis no retorno do BrasileirãoHá 2 horas
    Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Parreira viveu o momento de maior emoção de sua carreira. O título mais importante veio com a conquista do tetra, nos pênaltis, após empate sem gols com a Itália
    Futebol NacionalApós melhora, Parreira pode acompanhar partida do Brasil na Copa do MundoHá 3 horas
    Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
    CorinthiansCorinthians prepara lista de reforços, mas esbarra em limitações financeirasHá 4 horas
    Iseppe (reprodução Instagram)
    Atlético MineiroMeia não se reapresenta e Atlético encaminha empréstimo para o futebol europeuHá 5 horas

    Mais LANCE!

    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    Vasco avança por acordo com Marcos Lamacchia; veja os próximos passos da negociação
    Vasco Matos, técnico do Santa Clara, durante entrevista coletiva
    Vasco negocia contratação de treinador português
    Palmeiras: veja quem não pode mais jogar o Brasileirão por outro clube
    Maik lateral São Paulo
    Após período afastado, Maik volta a ser observado pela comissão do São Paulo
    Alex Santana voltou a ser relacionado após a chegada de Fernando Diniz ao Corinthians (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)
    Corinthians: reintegrado por Diniz, Alex Santana soma poucos minutos em 2026
    Kaiki (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Ruim para Cruzeiro e Kaiki? Torcedores opinam sobre possível transferência do jogador
    Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Fluminense se reapresenta após férias durante a pausa da Copa do Mundo
    Corinthians enfrenta o Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
    Corinthians x Inter: veja datas, horários, locais e transmissões das oitavas da Copa do Brasil
    Hulk e Cano em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Fluminense muda programação e encaminha novos amistosos
    Volante Walace, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
    Clube da Série A encaminha empréstimo de Walace, do Cruzeiro
    John Textor de boné azul e expressão de decepção com as mãos no rosto (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
    Gestão de Textor no Botafogo não repassou cerca de R$ 210 milhões ao governo referentes a IRRF
    Galvão Bueno Luis Roberto
    Galvão Bueno entra para o Guinness após recorde de narrações em Copas do Mundo
    Nino mostra celular com imagem da esposa e segurando uma taça de campeão
    Presidente do Fluminense atualiza negociação com Nino