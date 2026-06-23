AO VIVO: Assista a Uberaba x Guarani, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV Jogo é válido pela sexta rodada da competição estadual

Nesta terça-feira (23), Uberaba e Guarani se enfrentam pela sexta rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Uberabão, localizado na cidade homônima ao clube, em duelo válido pelo grupo A da competição. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando AQUI.

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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 19h (de Brasília).

⚽ Uberaba x Guarani: como chegam as equipes?

O Uberaba iniciou a campanha com duas vitórias, superando a Caldense e o Mamoré. Porém, da terceira rodada em diante, foram três tropeços: uma derrota para o Boa Esporte e dois empates, diante do Patrocinense e do próprio Guarani na jornada mais recente. Atualmente, é o terceiro colocado do grupo A, com 8 pontos, a um do líder Boa.

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Antes da igualdade entre as duas equipes, o time do Guarani fez o caminho inverso. Após perder para o Boa e para o Patrocinense, conquistou sua primeira vitória sobre o Mamoré e sustentou um empate contra a Caldense, ocupando a quinta colocação, com cinco pontos.

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O jogo entre as duas equipes, disputado no último sábado (20), terminou com um gosto melhor para a equipe de Divinópolis. O Uberaba largou na frente com Giba e Buiú ainda na primeira etapa. Porém, após o intervalo, o Guarani voltou melhor e buscou a reação com Jackson e Giovanny Morais, encerrando o duelo com moral para o início do segundo turno.

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Jackson foi o herói do Guarani no confronto contra o Uberaba (Foto: Pedro Gontijo/Guarani)

📓 Outros jogos da rodada - Módulo II - Campeonato Mineiro

A sexta jornada da segunda divisão estadual conta também com outros cinco jogos. Pelo grupo A, na quarta, o Mamoré recebe a Caldense no Bernardo Rubinger de Queiroz às 19h; no dia seguinte, às 19h30, o líder Boa Esporte visita o Patrocinense no Pedro Alves.

Já pelo grupo B, a rodada também começa nesta terça, com o Valeriodoce recebendo o Ipatinga no Israel Pinheiro às 20h. Os dois outros jogos acontecem na quarta: às 15h, o Coimbra recebe o Aymorés no Flávio Guimarães, enquanto a Arena do Jacaré será o palco de Democrata x Villa Nova.

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