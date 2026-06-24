Imprensa europeia destaca 'jogo da vida' para Escócia contra Brasil Seleção escocesa busca avançar da fase de grupos pela primeira vez na história

A partida entre Escócia e Brasil, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, ganhou destaque na imprensa europeia. Em análise publicada pelo jornal inglês "BBC", o confronto foi tratado como o "jogo da vida" para a seleção escocesa, que busca avançar ao mata-mata do torneio pela primeira vez em sua história.

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A equipe comandada por Steve Clarke chega à rodada decisiva ainda com chances de classificação e pode avançar até mesmo em caso de derrota, dependendo dos critérios de desempate. Apesar disso, o discurso dentro da seleção é de buscar um resultado positivo diante dos brasileiros.

Confronto histórico

A reportagem relembra o histórico entre as seleções e destaca que a Escócia jamais venceu o Brasil em dez confrontos disputados ao longo de quase 61 anos. Os escoceses empataram duas vezes e foram derrotados em outras oito ocasiões, sendo três em Copas do Mundo (1982, 1990 e 1998).

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Segundo a publicação, enfrentar a Seleção Brasileira em um Mundial representa um dos maiores desafios possíveis para o futebol escocês. O texto também cita nomes históricos que já estiveram em campo nos duelos entre os países, como Pelé, Jairzinho, Zico, Romário, Ronaldo e Rivaldo.

César Sampaio comemora ao marcar o 1º gol do Brasil contra a Escócia na Copa-98 (Foto: AFP / TOSHIFUMI KITAMURA)

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Brasil sob observação

A BBC também analisou o momento da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Embora reconheça o favoritismo brasileiro, a reportagem afirma que a seleção chega ao torneio cercada por questionamentos após uma campanha irregular nas Eliminatórias Sul-Americanas.

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O veículo destacou que o Brasil venceu apenas oito dos 18 jogos disputados na classificação para a Copa e lembrou derrotas para Uruguai, Colômbia, Paraguai, Bolívia e Argentina. Ainda assim, a expectativa é que jogadores como Vini Jr. e Neymar possam elevar o nível da equipe durante a competição.

Ancelotti conversa com Neymar durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Dúvidas da Escócia

Do lado escocês, a principal preocupação é encontrar equilíbrio entre a necessidade de atacar e a obrigação de conter o poder ofensivo brasileiro. A reportagem aponta que a equipe teve dificuldades para criar oportunidades nas duas primeiras partidas da Copa e soma apenas dois chutes no alvo até o momento.

O técnico Steve Clarke ainda avalia alternativas para neutralizar Vinicius Júnior e definir a formação ofensiva. Jogadores como Scott McTominay, John McGinn e Ben Doak foram apontados como peças fundamentais para que a Escócia mantenha vivo o sonho de alcançar a fase eliminatória pela primeira vez em sua história.

Steve Clarke, técnico da Escócia, durante entrevista coletiva antes do duelo contra o Brasil (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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