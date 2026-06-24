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'Neymar' dá nome a mais de 3 mil homens e mulheres no Brasil

Maioria nasceu na década de 2010, auge da carreira do atacante

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 15:57
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Fotos de Neymar Jr. durante seu desempenho no Santos FC no ano de 2025. (Foto: Bruno Motta/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Fotos de Neymar Jr. durante seu desempenho no Santos FC no ano de 2025. (Foto: Bruno Motta/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O nome Neymar deixou de ser uma raridade no Brasil e passou a integrar o registro civil de milhares de homens e mulheres nas últimas décadas. Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 2.443 brasileiros foram registrados com a grafia "Neymar", enquanto outros 3.094 receberam a variante "Neimar", totalizando mais de 5,5 mil pessoas com os dois nomes espalhadas pelo país.

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    • O crescimento da popularidade do nome acompanha a trajetória do atacante da seleção brasileira. Seis em cada dez pessoas registradas como Neymar nasceram entre 2010 e 2019, período em que o jogador se consolidou como uma das principais estrelas do futebol mundial após deixar o Santos e atuar por grandes clubes da Europa.

    A divulgação dos números ocorre em meio à Copa do Mundo de 2026. Recuperado de lesão, o atacante pode fazer sua estreia no Mundial nesta quarta-feira (24), quando o Brasil enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos.

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    Popularidade explodiu nos anos 2010

    Os registros do nome Neymar eram relativamente modestos antes da ascensão do jogador. Segundo o levantamento do IBGE, apenas 23 pessoas receberam esse nome na década de 1950. Nos anos 1960, foram 65 registros. Já entre 1980 e 1989, o total chegou a 356.

    Curiosamente, a década de 1990, quando o próprio Neymar nasceu, registrou apenas 99 ocorrências do nome. A explosão veio duas décadas depois.

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    Entre 2010 e 2019, o Brasil contabilizou 1.468 pessoas batizadas como Neymar, o equivalente a cerca de 60% de todos os registros existentes no país. Entre 2020 e 2022, outras 131 pessoas receberam o nome.

    Em 2022, a idade mediana dos brasileiros chamados Neymar era de apenas 11 anos, reforçando a influência do jogador sobre as gerações mais recentes.

    O fenômeno já havia ocorrido com outros ídolos do futebol brasileiro. Nomes como Rivelino e Romário também registraram picos de popularidade em períodos que coincidiram com o auge de suas carreiras.

    Neymar sorri durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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    São Paulo lidera em números absolutos

    O estado de São Paulo concentra a maior quantidade de pessoas chamadas Neymar, com 340 registros. Rio de Janeiro e Minas Gerais também aparecem entre os estados com mais ocorrências.

    Quando a análise considera a proporção em relação à população, porém, a liderança muda de região. Roraima apresenta a maior concentração relativa do país, com o nome presente em 0,008% da população estadual.

    Na sequência aparecem Amazonas (0,006%), Acre (0,004%) e Amapá (0,003%), evidenciando a forte presença do nome na Região Norte.

    Entre os municípios, os maiores índices proporcionais foram registrados em Alto Alegre (RR), São Paulo de Olivença (AM), Santo Antônio do Içá (AM) e Tabatinga (AM).

    Nome é quase exclusivamente masculino

    Dos 2.443 brasileiros chamados Neymar, 2.393 são homens, o equivalente a aproximadamente 98% do total. O levantamento identificou ainda 50 mulheres registradas com o nome, representando cerca de 2% das ocorrências.

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