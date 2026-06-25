Laterais da Seleção superam desconfiança e se destacam na Copa do Mundo Danilo e Douglas Santos fazem Mundial seguro até aqui

MIAMI, FL (EUA) - Um dos setores mais testados por Carlo Ancelotti no período pré-Copa do Mundo, e motivo de preocupação sobretudo após o corte de Wesley às vésperas do Mundial, as laterais da Seleção Brasileira até aqui vêm se mostrando áreas seguras. Titular nos três jogos, Douglas Santos fez uma primeira fase exemplar pelo lado esquerdo, enquanto Danilo assumiu o direito no segundo jogo e tem usado a experiência como zagueiro para garantir solidez defensiva.

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Com os dois em campo, o Brasil não sofreu nenhum gol — o único no Mundial até aqui foi na estreia com o Marrocos, quando Ibañez jogou na direita; o gol, contudo, aconteceu após falha coletiva pelo corredor central.

Danilo assumiu o lado direito na partida seguinte. Foram duas as razões: a primeira é que Ibañez havia recebido cartão amarelo no primeiro jogo e estava pendurado; a segunda é que Danilo fora lateral por quase toda a carreira e tinha mais experiência na função e como um todo.

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Douglas Santos tem feito jogos consistentes na lateral esquerda da Seleção (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Seleção não sofreu gol com Danilo e Douglas Santos nas laterais

O 3 a 0 sobre o Haiti na segunda rodada encerrou uma sequência de seis partidas consecutivas com a Seleção sofrendo pelo menos um gol, algo que incomodava a todos no grupo. Agora, já são dois jogos com a defesa não sendo vazada.

— Importante sair sem sofrer gol, para a moral da equipe, moral da defesa. Agora vamos recuperar, porque tem muito trabalho pela frente — disse Danilo após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nessa quarta-feira (24), em Miami.

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Quanto a Douglas Santos, é difícil vê-lo perder uma bola pela esquerda. Com Vini Jr correndo por aquele lado do campo, o lateral basicamente se restringe às funções defensivas e funciona como um verdadeiro cão de guarda.

A dupla de laterais, agora, segue como titular para a segunda fase da Copa do Mundo e buscando cada vez mais a consolidação da Seleção Brasileira.

— É nítido que estamos em evolução. Enfrentamos um jogo hoje (quarta) com mais maturidade, fizemos jogo de uma equipe madura. A gente espera que consiga continuar assim daqui pra frente, porque o nível sobe e fica mais complicado — declarou Danilo.

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