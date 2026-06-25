logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Laterais da Seleção superam desconfiança e se destacam na Copa do Mundo

Danilo e Douglas Santos fazem Mundial seguro até aqui

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
25/06/2026 08:45
Favorite o Lance! no Google
Danilo, lateral da Seleção Brasileira, durante vitória do Brasil sobre a Escócia, na terceira rodada da Copa do Mundo
Danilo está disputando a terceira Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

MIAMI, FL (EUA) - Um dos setores mais testados por Carlo Ancelotti no período pré-Copa do Mundo, e motivo de preocupação sobretudo após o corte de Wesley às vésperas do Mundial, as laterais da Seleção Brasileira até aqui vêm se mostrando áreas seguras. Titular nos três jogos, Douglas Santos fez uma primeira fase exemplar pelo lado esquerdo, enquanto Danilo assumiu o direito no segundo jogo e tem usado a experiência como zagueiro para garantir solidez defensiva.

continua após a publicidade
  • Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia

    Neymar admite choro no vestiário da Seleção e manda recado a Ancelotti

    Seleção Brasileira
    Há 8 horas

    • ➡️Atuação de Vini Jr encanta até escoceses, e Seleção se afirma em retorno de Neymar

    Com os dois em campo, o Brasil não sofreu nenhum gol — o único no Mundial até aqui foi na estreia com o Marrocos, quando Ibañez jogou na direita; o gol, contudo, aconteceu após falha coletiva pelo corredor central.

    Danilo assumiu o lado direito na partida seguinte. Foram duas as razões: a primeira é que Ibañez havia recebido cartão amarelo no primeiro jogo e estava pendurado; a segunda é que Danilo fora lateral por quase toda a carreira e tinha mais experiência na função e como um todo.

    continua após a publicidade
    Douglas Santos, lateral da Seleção Brasileira, durante Brasil x Escócia
    Douglas Santos tem feito jogos consistentes na lateral esquerda da Seleção (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Seleção não sofreu gol com Danilo e Douglas Santos nas laterais

    O 3 a 0 sobre o Haiti na segunda rodada encerrou uma sequência de seis partidas consecutivas com a Seleção sofrendo pelo menos um gol, algo que incomodava a todos no grupo. Agora, já são dois jogos com a defesa não sendo vazada.

    — Importante sair sem sofrer gol, para a moral da equipe, moral da defesa. Agora vamos recuperar, porque tem muito trabalho pela frente — disse Danilo após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nessa quarta-feira (24), em Miami.

    continua após a publicidade

    Quanto a Douglas Santos, é difícil vê-lo perder uma bola pela esquerda. Com Vini Jr correndo por aquele lado do campo, o lateral basicamente se restringe às funções defensivas e funciona como um verdadeiro cão de guarda.

    A dupla de laterais, agora, segue como titular para a segunda fase da Copa do Mundo e buscando cada vez mais a consolidação da Seleção Brasileira.

    — É nítido que estamos em evolução. Enfrentamos um jogo hoje (quarta) com mais maturidade, fizemos jogo de uma equipe madura. A gente espera que consiga continuar assim daqui pra frente, porque o nível sobe e fica mais complicado — declarou Danilo.

    🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores da Seleção Brasileira comemorando contra a Escócia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Argentinos reagem à vitória do Brasil sobre a Escócia: 'Não passam'Há 6 minutos
    O sorisso de Cristiano Ronaldo após dois gols diante do Uzbequistão na Copa
    Copa do Mundo 2026Leitura labial revela conversa de Cristiano Ronaldo antes de gol de PortugalHá 7 minutos
    Torcida Seleção Brasileira
    Copa do Mundo 2026Jogo do Brasil e dia de São Pedro! Onde será feriado e ponto facultativoHá 12 minutos
    Paulo Nunes com o microfone da Globo durante transmissão da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Paulo Nunes comenta atuação do Brasil contra Escócia: 'Surpreendeu o Ancelotti'Há 36 minutos
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026O que Portugal precisa para se classificar para próxima fase na Copa?Há 46 minutos
    Craque Neto durante transmissão
    Copa do Mundo 2026Craque Neto critica titularidade de Paquetá na Seleção Brasileira: 'Não tem'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Rayan e Vini Jr durante comemoração do primeiro gol da partida entre Brasil e Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Com Rayan no time e brilho de Vini Jr, Brasil evolui e ganha identidade
    tiago-leifert-sbt
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT vai transmitir hoje (25)?
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi e CR7 duelam por mais um recorde: o de número de jogos em Copas. Veja o Top 10
    Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
    Responda ao quiz: 10 perguntas de personagens desta Copa do Mundo
    Equador 0 x 3 Alemanha na Copa de 2006: alemães atropelam e passam em primeiro no grupo
    Davi Lucca e Neymar durante partida do Brasil. (Foto: Reprodução)
    Atitude de seguranças com filho de Neymar gera debate: 'Teve que explicar'
    Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Qual adversário do Brasil você prefere na segunda fase da Copa? Vote
    Vampeta
    Vampeta faz alerta após Brasil x Escócia na Copa do Mundo: 'Me preocupa'
    Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (25)?
    Neuer e Galíndez protagonizam duelo de goleiros em Alemanha e Equador
    Goleiros precisarão fazer 'atuação da Copa' em Alemanha x Equador; entenda
    rudiger alemanha
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (25/06/2026)
    Paulo Calçade não aprova atuação do Brasil em vitória sobre a Escócia: 'Pobre'
    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Primeira 3ª colocada classificada da Copa teve ajuda do Brasil; entenda