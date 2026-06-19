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Adversário do Brasil marca gol mais rápido da Copa do Mundo

Atacante do Marrocos marca gol mais rápido da competição contra a Escócia

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 21:26
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Saibiri, do Marrocos, marca o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Saibari, do Marrocos, marca o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Saibari, atacante do Marrocos, que também balançou as redes contra o Brasil na estreia, marcou o gol mais rápido da Copa do Mundo. Foi a exatos 1 minuto e 9 segundos de jogo. Saibari recebeu um belo passe de Brahim Díaz logo com 1 minuto de jogo, saiu em velocidade contra a defesa rival e deu uma bela finalização forte e no alto do gol de Gunn.

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    • Foi com o gol mais rápido da Copa do Mundo até aqui que Marrocos garantiu a vitória por 1 a 0 contra a Escócia, na noite desta sexta-feira (19). Veja o gol no vídeo abaixo:

    Marrocos vence a Escócia e encaminha classificação

    A vitória sobre a Escócia por 1 x 0 coloca a seleção marroquina em boas condições de se classificar para o mata-mata da Copa do Mundo na 1ª ou 2ª colocação. Isso porque a equipe comandada por Mohamed Ouahbi enfrenta na próxima quarta-feira, às 19h, a seleção do Haiti, a mais fraca do Grupo C. A definição se o time africano será líder da chave só acontecerá após o duelo entre Brasil e a equipe haitiana, que também se enfrentam na noite desta sexta.

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    ➡️ Marrocos vence Escócia pelo grupo do Brasil e encaminha vaga ao mata-mata da Copa

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    Saibiri, do Marrocos, marca o gol mais rápido da Copa do Mundo
    Saibari, do Marrocos, marca o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

    De quanto o Brasil precisa vencer o Haiti para assumir a liderança do Grupo C?

    Com a vitória magra do Marrocos contra a Escócia por 1 a 0, o Brasil já sabe exatamente o que precisa fazer contra o Haiti para assumir a liderança do Grupo C. No duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Philadelphia Stadium, a Seleção Brasileira precisa vencer por dois gols de diferença.

    Com duas mudanças em relação ao time da estreia, o técnico Carlo Ancelotti já confirmou a escalação do Brasil para a partida com o Haiti, nesta sexta-feira (19). O treinador decidiu mexer em dois setores do campo. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha Vini Jr.

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    Assim, a escalação do Brasil para enfrentar o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

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