São Paulo e Arboleda: como a história mudou e o zagueiro foi reintegrado Tricolor oficializou o retorno de Arboleda ao time

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Robert Arboleda publicou um vídeo em suas redes sociais e foi reintegrado ao elenco principal do São Paulo após cerca de dois meses afastado. Na justificativa apresentada pelo zagueiro, a decisão de viajar para o Equador e se ausentar das atividades do clube por aproximadamente um mês esteve relacionada a um quadro de depressão. Após a reapresentação do elenco, realizada no dia 17 de junho, o Tricolor adotou uma nova postura e decidiu reincorporar o defensor ao grupo.

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A decisão foi oficializada pelo clube nesta quarta-feira (24). Em nota, o São Paulo explicou que a medida foi tomada após uma "avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos". Com isso, Arboleda volta a treinar normalmente com o restante do elenco e passa a ser observado de perto por Dorival Júnior.

Parte da decisão também passa pelo momento esportivo vivido pelo clube. O setor defensivo é visto como uma das carências do elenco. O São Paulo foi ao mercado em busca de um zagueiro, mas, até o momento, não conseguiu concretizar nenhuma negociação. As limitações financeiras seguem sendo um obstáculo, já que o clube prioriza atletas livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo.

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Nesse cenário, a reintegração de Arboleda ganhou força internamente. O zagueiro mantém boa relação com Dorival Júnior e trabalhou com o treinador em 2023. Naquela temporada, inclusive, era considerado titular da equipe sob o comando do técnico.

Saída de Rui Costa

Rui Costa deixou o cargo de diretor executivo de futebol do São Paulo no último fim de semana. Neste momento, Rafinha assume a função de forma interina, enquanto o clube avalia opções para o cargo de maneira definitiva.

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A decisão de manter Robert Arboleda afastado do elenco também passava diretamente por Rui Costa, que chegou a se manifestar sobre o assunto durante a entrevista coletiva de apresentação de Dorival Júnior.

— A respeito da especulação sobre o Arboleda: ele está treinando separado, permanecerá assim e não será reintegrado. Isso estava decidido antes da chegada do Dorival. É um esclarecimento oportuno — afirmou na ocasião.

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Nos últimos meses, o São Paulo tentou negociar o defensor, mas nenhuma das propostas recebidas foi considerada satisfatória do ponto de vista financeiro. Com a mudança de cenário, Arboleda foi reintegrado ao elenco e segue com contrato válido até o fim de 2027.

Arboleda voltou a se reintegrado no São Paulo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Veja o comunicado oficial do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube comunica que o zagueiro Arboleda retomou as atividades com o elenco.

O atleta cumpria desde o início de maio um cronograma de atividades individualizadas sob a supervisão de profissionais do clube, visando ao aprimoramento físico, após receber sanção financeira compatível com o número de dias em que esteve ausente de suas atividades profissionais.

Ao longo desta semana, Arboleda reuniu-se com a diretoria, a comissão técnica e o grupo de jogadores e passou por diversas avaliações, apresentando-se apto para a reinserção à rotina da equipe.

Diante desse contexto, e após avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos, o São Paulo entende que a reintegração é a medida mais adequada neste momento.

O jogador chegou ao São Paulo em 2017 e possui contrato até 31 de dezembro de 2027.