logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

São Paulo e Arboleda: como a história mudou e o zagueiro foi reintegrado

Tricolor oficializou o retorno de Arboleda ao time

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/06/2026 07:31
Favorite o Lance! no Google
Arboleda com a camisa do São Paulo
Arboleda tem confiança de Dorival (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

Robert Arboleda publicou um vídeo em suas redes sociais e foi reintegrado ao elenco principal do São Paulo após cerca de dois meses afastado. Na justificativa apresentada pelo zagueiro, a decisão de viajar para o Equador e se ausentar das atividades do clube por aproximadamente um mês esteve relacionada a um quadro de depressão. Após a reapresentação do elenco, realizada no dia 17 de junho, o Tricolor adotou uma nova postura e decidiu reincorporar o defensor ao grupo.

continua após a publicidade
  • Newton é um dos destaques do Botafogo na era Davide Ancelotti (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    São Paulo e Botafogo negociam troca entre Ferraresi e Newton

    Futebol Nacional
    Há 17 horas
  • Lance!

    São Paulo aguarda acerto por Victor Sá, mas ainda olha para zagueiro

    São Paulo
    Há 20 horas

    • A decisão foi oficializada pelo clube nesta quarta-feira (24). Em nota, o São Paulo explicou que a medida foi tomada após uma "avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos". Com isso, Arboleda volta a treinar normalmente com o restante do elenco e passa a ser observado de perto por Dorival Júnior.

    Parte da decisão também passa pelo momento esportivo vivido pelo clube. O setor defensivo é visto como uma das carências do elenco. O São Paulo foi ao mercado em busca de um zagueiro, mas, até o momento, não conseguiu concretizar nenhuma negociação. As limitações financeiras seguem sendo um obstáculo, já que o clube prioriza atletas livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo.

    continua após a publicidade

    Nesse cenário, a reintegração de Arboleda ganhou força internamente. O zagueiro mantém boa relação com Dorival Júnior e trabalhou com o treinador em 2023. Naquela temporada, inclusive, era considerado titular da equipe sob o comando do técnico.

    Saída de Rui Costa

    Rui Costa deixou o cargo de diretor executivo de futebol do São Paulo no último fim de semana. Neste momento, Rafinha assume a função de forma interina, enquanto o clube avalia opções para o cargo de maneira definitiva.

    continua após a publicidade

    A decisão de manter Robert Arboleda afastado do elenco também passava diretamente por Rui Costa, que chegou a se manifestar sobre o assunto durante a entrevista coletiva de apresentação de Dorival Júnior.

    — A respeito da especulação sobre o Arboleda: ele está treinando separado, permanecerá assim e não será reintegrado. Isso estava decidido antes da chegada do Dorival. É um esclarecimento oportuno — afirmou na ocasião.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Nos últimos meses, o São Paulo tentou negociar o defensor, mas nenhuma das propostas recebidas foi considerada satisfatória do ponto de vista financeiro. Com a mudança de cenário, Arboleda foi reintegrado ao elenco e segue com contrato válido até o fim de 2027.

    Arboleda voltou a se reintegrado no São Paulo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

    Veja o comunicado oficial do São Paulo

    O São Paulo Futebol Clube comunica que o zagueiro Arboleda retomou as atividades com o elenco.

    O atleta cumpria desde o início de maio um cronograma de atividades individualizadas sob a supervisão de profissionais do clube, visando ao aprimoramento físico, após receber sanção financeira compatível com o número de dias em que esteve ausente de suas atividades profissionais.

    Ao longo desta semana, Arboleda reuniu-se com a diretoria, a comissão técnica e o grupo de jogadores e passou por diversas avaliações, apresentando-se apto para a reinserção à rotina da equipe.

    Diante desse contexto, e após avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos, o São Paulo entende que a reintegração é a medida mais adequada neste momento.

    O jogador chegou ao São Paulo em 2017 e possui contrato até 31 de dezembro de 2027.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Futebol NacionalA menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercadoHá 14 horas
    São PauloSão Paulo toma decisão e oficializa reintegração de ArboledaHá 15 horas
    Newton é um dos destaques do Botafogo na era Davide Ancelotti (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Futebol NacionalSão Paulo e Botafogo negociam troca entre Ferraresi e NewtonHá 17 horas
    São PauloSão Paulo aguarda acerto por Victor Sá, mas ainda olha para zagueiroHá 20 horas
    São PauloArboleda revela depressão e motivo de sumiço no São Paulo: 'Não queria mais jogar futebol'Há 1 dia
    Maik lateral São Paulo
    São PauloApós período afastado, Maik volta a ser observado pela comissão do São PauloHá 2 dias

    Mais LANCE!

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão
    Mudou? São Paulo reabre discussão sobre futuro de Arboleda
    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    Victor Sá: como joga e números do futuro reforço do São Paulo
    Rui Costa se manifesta após demissão no São Paulo
    Auxiliar de Crespo dispara após demissão de Rui Costa no São Paulo: 'Judas'
    Rui Costa
    São Paulo anuncia a demissão de Rui Costa
    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    São Paulo fica a detalhes de acerto com Victor Sá; veja o que falta
    São-Paulo-Mirassol-Galoppo
    Entenda como a situação de Galoppo no River Plate pode afetar o São Paulo
    Bia Menezes, lateral do São Paulo. (SPFC/Divulgação)
    Bia Menezes vê São Paulo forte em 2026: 'Buscamos o topo'
    Cédric Soares
    São Paulo tem lista de jogadores liberados em reapresentação
    Maceió foi alvo de Corinthians e São Paulo (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)
    Ex-alvo de Corinthians e São Paulo é negociado com o futebol japonês
    Lucas Moura - São Paulo
    Lucas Moura avança em evolução e faz atividade em CT do São Paulo
    Massis na Copa do Mundo
    Presidente do São Paulo participa de agenda CBF durante Copa do Mundo