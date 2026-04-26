Millonarios x São Paulo – Palpites, análise e odds (28/04)

Millonarios e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 28 de abril de 2026, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O Tricolor lidera a chave com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido, enquanto o Millonarios soma três pontos e divide a vice-liderança com o O'Higgins, levando desvantagem no saldo de gols.

O confronto é marcado por desfalques importantes dos dois lados. Roger Machado já confirmou que fará uma rotação significativa no elenco do São Paulo, devido à sequência intensa de viagens. A altitude de 2.640 metros em Bogotá surge como um fator decisivo a favor dos mandantes, que costumam dificultar a vida de equipes brasileiras no El Campín.

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Análise da partida

O São Paulo vive um momento instável na temporada, mas encontra na Copa Sul-Americana seu principal ponto de segurança. A equipe venceu o Boston River por 1 a 0 fora de casa e superou o O'Higgins por 2 a 0 no MorumBIS, sendo o único brasileiro com 100% de aproveitamento na competição. Já no Brasileirão, ocupa a quarta posição com 23 pontos, vindo de vitória sobre o Mirassol que aliviou um pouco a pressão sobre Roger Machado, após uma sequência negativa de duas derrotas.

O cenário influencia diretamente a estratégia do treinador. O jogo em Bogotá marca o início de uma sequência de sete partidas como visitante, devido à indisponibilidade do MorumBIS. Diante desse contexto, Roger já indicou que deve rodar o elenco, priorizando o controle físico do grupo em meio à maratona, com o objetivo de somar pontos mesmo fora de casa.

Do outro lado, o Millonarios divide atenções entre a Sul-Americana e a Liga BetPlay. A equipe comandada por Fabián Bustos ainda luta por vaga no mata-mata do campeonato local, ao mesmo tempo em que tenta se firmar no torneio continental, onde soma uma derrota para o O'Higgins e uma vitória sobre o Boston River.

Jogando em casa, porém, o Millonarios ganha força. Sob o comando de Bustos, o time tem mostrado melhor desempenho em Bogotá, como na vitória por 2 a 0 sobre o Tolima. A altitude de 2.640 metros e o conhecimento do gramado são fatores relevantes, especialmente diante de um adversário que chega com pouco tempo de adaptação.

Outros palpites para Millonarios x São Paulo

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Confrontos diretos

O histórico recente entre São Paulo e Millonarios ainda traz lembranças negativas para o lado brasileiro. Na Copa Sul-Americana de 2007, as equipes se enfrentaram nas quartas de final, com classificação dos colombianos por 3 a 0 no agregado. O Millonarios venceu por 1 a 0 no Morumbi e confirmou a vaga com triunfo por 2 a 0 no El Campín, eliminando o time comandado por Muricy Ramalho, que não conseguiu marcar gols no confronto.

No retrospecto geral, porém, o equilíbrio prevalece, ainda que com poucos encontros. Pela Copa Libertadores de 1974, o São Paulo levou vantagem, com empate por 0 a 0 em Bogotá e vitória por 4 a 0 no Brasil. Também houve amistosos nas décadas de 1950 e 1960, todos empatados, além de um duelo pela Copa Marlboro em 1987, vencido pelos colombianos.

Este será o primeiro reencontro entre os clubes desde 2007, agora em fase de grupos da Sul-Americana e sem o peso direto de um confronto eliminatório.

Notícias de Millonarios x São Paulo

Millonarios

O Millonarios chega para o confronto contra o São Paulo com quatro desfalques confirmados. Radamel Falcao sofreu uma fratura no arco zigomático diante do América de Cali e está fora das próximas rodadas da Sul-Americana. O goleiro Diego Novoa cumpre suspensão, assim como o atacante Rodrigo Contreras, enquanto o zagueiro Sergio Mosquera está fora do restante do semestre por lesão.

Sem Falcao e Contreras, o setor ofensivo colombiano fica concentrado em Leonardo Castro, com Carlos Darwin Quintero e Mackalister Silva responsáveis pela criação. No gol, Guillermo de Amores assume a vaga, enquanto a linha defensiva deve repetir a formação com quatro zagueiros utilizada por Fabián Bustos na vitória sobre o Tolima.

Provável escalação do Millonarios (4-3-3): Guillermo de Amores; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián Viveros, Rodrigo Ureña, Mateo García; Carlos Quintero, Leonardo Castro, David Mackalister Silva. Técnico: Fabián Bustos.

São Paulo

Do lado do São Paulo, a lista de ausências também é extensa. Lucas Moura (costela), Pablo Maia (nariz), Marcos Antonio e Ferreirinha (ambos com problemas na coxa), além de Ryan Francisco (ligamento cruzado), seguem fora. André Silva ainda passa por transição física e tem presença incerta.

Além disso, Roger Machado já confirmou que poupará Luciano, além de outros titulares como Rafael, Bobadilla e Wendell. Jonathan Calleri também pode ser preservado. A tendência é que o treinador utilize a partida para dar minutos a jogadores com menor rodagem, como Carlos Coronel, Cédric Soares, Felipe Negrucci, Luan, Lucca, Pedro Ferreira e Tetê.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Carlos Coronel; Cédric Soares, Alan Franco, Matheus Dória, Enzo Díaz; Felipe Negrucci, Luan Santos; Tetê Souza, Pedro Ferreira, Lucca Marques; Gonzalo Tapia. Técnico: Roger Machado.

Destaques individuais de Millonarios x São Paulo

Jogador destaque · Millonarios David Mackalister Silva 53 Gols em torneios curtos pelo clube, recorde absoluto na história do Millonarios 53 Assistências em torneios, também o maior número entre todos os jogadores do clube 369 Jogos pelo Millonarios em torneios, mais que qualquer outro atleta da história do clube 1 Gol marcado na vitória sobre o Tolima na rodada passada da Liga BetPlay Jogador destaque · São Paulo Cédric Soares 11 Títulos na carreira, incluindo a Eurocopa de 2016 com Portugal e a Copa da Inglaterra pelo Arsenal 6,61 Nota média FotMob no Brasileirão 2026, referência defensiva entre os reservas do elenco 33 Jogos pela Seleção Portuguesa principal, incluindo Copa do Mundo de 2018 e Eurocopa de 2016 132 Minutos no Brasileirão 2026, com chance de ganhar minutagem após decisão de Roger Machado de poupar titulares

Os Técnicos

Fabián Bustos vive seu primeiro ciclo no Millonarios desde que assumiu o comando em fevereiro. O treinador argentino, de 56 anos, natural de Córdoba, acumula passagens vitoriosas pelo futebol equatoriano, com títulos por Delfín e Barcelona de Guayaquil, além de uma semifinal de Libertadores em 2021 e o bicampeonato peruano com o Universitario em 2024.

Adepto de um estilo ofensivo, com pressão alta e linhas avançadas, Bustos tem adaptado sua proposta à realidade do elenco, adotando uma abordagem mais pragmática em determinados momentos. Mesmo após sondagens recentes do Universitario, confirmou sua permanência em Bogotá.

Já Roger Machado assumiu o São Paulo em 10 de março, substituindo Hernán Crespo. Aos 51 anos, o técnico gaúcho construiu carreira sólida no futebol brasileiro, com títulos como o Campeonato Mineiro de 2017 pelo Atlético-MG, o bicampeonato baiano com o Bahia (2019 e 2020) e conquistas pelo Grêmio, incluindo o Gauchão e a Recopa Gaúcha de 2022.

Seu trabalho mais recente foi no Internacional, onde alcançou uma sequência invicta de 16 jogos no Brasileirão de 2024 e conquistou o Campeonato Gaúcho de 2025 de forma invicta. No São Paulo, chegou em meio a um cenário conturbado e já enfrentou pressão da torcida nas primeiras semanas de trabalho.

Análise Tática

O Millonarios deve repetir o modelo utilizado na vitória sobre o Tolima, com uma linha de quatro defensores e três volantes para dar sustentação à posse de bola. Fabián Bustos vinha adotando majoritariamente o 3-5-2 ao longo da temporada, mas o bom resultado recente no 4-3-3 pode levá-lo a manter uma estrutura mais ofensiva. A criação passa pelos pés de Mackalister Silva, com Carlos Darwin Quintero atuando aberto pela direita e Leonardo Castro como referência no comando de ataque.

Já o São Paulo, comandado por Roger Machado, deve manter o 4-2-3-1, sistema que por vezes varia para o 4-1-4-1 conforme as peças disponíveis. Com um time alternativo, possivelmente com Tapia no comando do ataque e Lucca pelos lados, a equipe terá de lidar com dois desafios claros: a falta de entrosamento entre os reservas e o desgaste físico provocado pela altitude. No meio-campo, Negrucci e Luan terão papel fundamental para dar equilíbrio às transições defensivas, setor em que o Tricolor tem sido mais consistente.

Os dados indicam que o Millonarios concentra boa parte de suas ações ofensivas pelo lado direito, com Quintero explorando o corredor e combinando com o lateral, o que pode ser um ponto de atenção para o sistema defensivo são-paulino. Por outro lado, a presença de reservas no meio-campo do São Paulo pode abrir espaços para Mackalister Silva controlar o ritmo da partida. O histórico de jogos em altitude aponta para partidas mais cadenciadas, com menor volume de chances e decisões concentradas na segunda etapa, cenário recorrente para equipes brasileiras atuando em Bogotá.

A tendência é de um início mais cauteloso por parte do São Paulo, buscando controlar o ritmo e neutralizar a pressão inicial dos mandantes. O Millonarios, por sua vez, costuma adotar postura agressiva diante de sua torcida e tenta impor intensidade desde os primeiros minutos, padrão que se repetiu em quatro dos últimos seis jogos como mandante.

Prognóstico de placar exato para Millonarios x São Paulo

🎯 Previsão de Placar Millonarios 1 x 1 São Paulo O Millonarios chega desfalcado de nomes importantes como Radamel Falcao, Diego Novoa, Rodrigo Contreras e Sergio Mosquera, o que compromete tanto o setor ofensivo quanto a consistência defensiva. Mesmo contando com a altitude e o apoio da torcida, a equipe não vem conseguindo vitórias com folga em casa e apresenta média modesta de gols na Sul-Americana. Já o São Paulo deve atuar com formação alternativa sob o comando de Roger Machado, priorizando outras competições. Ainda assim, a solidez defensiva — sem sofrer gols no torneio — e o histórico de jogos em altitude indicam um confronto equilibrado e de poucas chances, com o empate aparecendo como cenário mais provável. O São Paulo não sofreu gols nos dois jogos da Sul-Americana e tem o terceiro melhor sistema defensivo entre os brasileiros na competição

e tem o terceiro melhor sistema defensivo entre os brasileiros na competição Roger Machado já confirmou que vai poupar Luciano e outros titulares , escalando time misto para preservar atletas para o Brasileirão

, escalando time misto para preservar atletas para o Brasileirão A altitude de 2.640 metros em Bogotá historicamente reduz a intensidade dos visitantes no segundo tempo, padrão que pesa contra o São Paulo

Resumo dos palpites do Lance para Millonarios x São Paulo