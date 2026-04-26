Millonarios x São Paulo – Palpites, análise e odds (28/04)
Confira os palpites e informações de Millonarios x São Paulo pela Copa Sul-Americana
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Millonarios e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 28 de abril de 2026, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O Tricolor lidera a chave com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido, enquanto o Millonarios soma três pontos e divide a vice-liderança com o O'Higgins, levando desvantagem no saldo de gols.
O confronto é marcado por desfalques importantes dos dois lados. Roger Machado já confirmou que fará uma rotação significativa no elenco do São Paulo, devido à sequência intensa de viagens. A altitude de 2.640 metros em Bogotá surge como um fator decisivo a favor dos mandantes, que costumam dificultar a vida de equipes brasileiras no El Campín.
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Análise da partida
O São Paulo vive um momento instável na temporada, mas encontra na Copa Sul-Americana seu principal ponto de segurança. A equipe venceu o Boston River por 1 a 0 fora de casa e superou o O'Higgins por 2 a 0 no MorumBIS, sendo o único brasileiro com 100% de aproveitamento na competição. Já no Brasileirão, ocupa a quarta posição com 23 pontos, vindo de vitória sobre o Mirassol que aliviou um pouco a pressão sobre Roger Machado, após uma sequência negativa de duas derrotas.
O cenário influencia diretamente a estratégia do treinador. O jogo em Bogotá marca o início de uma sequência de sete partidas como visitante, devido à indisponibilidade do MorumBIS. Diante desse contexto, Roger já indicou que deve rodar o elenco, priorizando o controle físico do grupo em meio à maratona, com o objetivo de somar pontos mesmo fora de casa.
Do outro lado, o Millonarios divide atenções entre a Sul-Americana e a Liga BetPlay. A equipe comandada por Fabián Bustos ainda luta por vaga no mata-mata do campeonato local, ao mesmo tempo em que tenta se firmar no torneio continental, onde soma uma derrota para o O'Higgins e uma vitória sobre o Boston River.
Jogando em casa, porém, o Millonarios ganha força. Sob o comando de Bustos, o time tem mostrado melhor desempenho em Bogotá, como na vitória por 2 a 0 sobre o Tolima. A altitude de 2.640 metros e o conhecimento do gramado são fatores relevantes, especialmente diante de um adversário que chega com pouco tempo de adaptação.
Outros palpites para Millonarios x São Paulo
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Confrontos diretos
O histórico recente entre São Paulo e Millonarios ainda traz lembranças negativas para o lado brasileiro. Na Copa Sul-Americana de 2007, as equipes se enfrentaram nas quartas de final, com classificação dos colombianos por 3 a 0 no agregado. O Millonarios venceu por 1 a 0 no Morumbi e confirmou a vaga com triunfo por 2 a 0 no El Campín, eliminando o time comandado por Muricy Ramalho, que não conseguiu marcar gols no confronto.
No retrospecto geral, porém, o equilíbrio prevalece, ainda que com poucos encontros. Pela Copa Libertadores de 1974, o São Paulo levou vantagem, com empate por 0 a 0 em Bogotá e vitória por 4 a 0 no Brasil. Também houve amistosos nas décadas de 1950 e 1960, todos empatados, além de um duelo pela Copa Marlboro em 1987, vencido pelos colombianos.
Este será o primeiro reencontro entre os clubes desde 2007, agora em fase de grupos da Sul-Americana e sem o peso direto de um confronto eliminatório.
Notícias de Millonarios x São Paulo
Millonarios
O Millonarios chega para o confronto contra o São Paulo com quatro desfalques confirmados. Radamel Falcao sofreu uma fratura no arco zigomático diante do América de Cali e está fora das próximas rodadas da Sul-Americana. O goleiro Diego Novoa cumpre suspensão, assim como o atacante Rodrigo Contreras, enquanto o zagueiro Sergio Mosquera está fora do restante do semestre por lesão.
Sem Falcao e Contreras, o setor ofensivo colombiano fica concentrado em Leonardo Castro, com Carlos Darwin Quintero e Mackalister Silva responsáveis pela criação. No gol, Guillermo de Amores assume a vaga, enquanto a linha defensiva deve repetir a formação com quatro zagueiros utilizada por Fabián Bustos na vitória sobre o Tolima.
Provável escalação do Millonarios (4-3-3): Guillermo de Amores; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián Viveros, Rodrigo Ureña, Mateo García; Carlos Quintero, Leonardo Castro, David Mackalister Silva. Técnico: Fabián Bustos.
São Paulo
Do lado do São Paulo, a lista de ausências também é extensa. Lucas Moura (costela), Pablo Maia (nariz), Marcos Antonio e Ferreirinha (ambos com problemas na coxa), além de Ryan Francisco (ligamento cruzado), seguem fora. André Silva ainda passa por transição física e tem presença incerta.
Além disso, Roger Machado já confirmou que poupará Luciano, além de outros titulares como Rafael, Bobadilla e Wendell. Jonathan Calleri também pode ser preservado. A tendência é que o treinador utilize a partida para dar minutos a jogadores com menor rodagem, como Carlos Coronel, Cédric Soares, Felipe Negrucci, Luan, Lucca, Pedro Ferreira e Tetê.
Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Carlos Coronel; Cédric Soares, Alan Franco, Matheus Dória, Enzo Díaz; Felipe Negrucci, Luan Santos; Tetê Souza, Pedro Ferreira, Lucca Marques; Gonzalo Tapia. Técnico: Roger Machado.
Destaques individuais de Millonarios x São Paulo
Os Técnicos
Fabián Bustos vive seu primeiro ciclo no Millonarios desde que assumiu o comando em fevereiro. O treinador argentino, de 56 anos, natural de Córdoba, acumula passagens vitoriosas pelo futebol equatoriano, com títulos por Delfín e Barcelona de Guayaquil, além de uma semifinal de Libertadores em 2021 e o bicampeonato peruano com o Universitario em 2024.
Adepto de um estilo ofensivo, com pressão alta e linhas avançadas, Bustos tem adaptado sua proposta à realidade do elenco, adotando uma abordagem mais pragmática em determinados momentos. Mesmo após sondagens recentes do Universitario, confirmou sua permanência em Bogotá.
Já Roger Machado assumiu o São Paulo em 10 de março, substituindo Hernán Crespo. Aos 51 anos, o técnico gaúcho construiu carreira sólida no futebol brasileiro, com títulos como o Campeonato Mineiro de 2017 pelo Atlético-MG, o bicampeonato baiano com o Bahia (2019 e 2020) e conquistas pelo Grêmio, incluindo o Gauchão e a Recopa Gaúcha de 2022.
Seu trabalho mais recente foi no Internacional, onde alcançou uma sequência invicta de 16 jogos no Brasileirão de 2024 e conquistou o Campeonato Gaúcho de 2025 de forma invicta. No São Paulo, chegou em meio a um cenário conturbado e já enfrentou pressão da torcida nas primeiras semanas de trabalho.
Análise Tática
O Millonarios deve repetir o modelo utilizado na vitória sobre o Tolima, com uma linha de quatro defensores e três volantes para dar sustentação à posse de bola. Fabián Bustos vinha adotando majoritariamente o 3-5-2 ao longo da temporada, mas o bom resultado recente no 4-3-3 pode levá-lo a manter uma estrutura mais ofensiva. A criação passa pelos pés de Mackalister Silva, com Carlos Darwin Quintero atuando aberto pela direita e Leonardo Castro como referência no comando de ataque.
Já o São Paulo, comandado por Roger Machado, deve manter o 4-2-3-1, sistema que por vezes varia para o 4-1-4-1 conforme as peças disponíveis. Com um time alternativo, possivelmente com Tapia no comando do ataque e Lucca pelos lados, a equipe terá de lidar com dois desafios claros: a falta de entrosamento entre os reservas e o desgaste físico provocado pela altitude. No meio-campo, Negrucci e Luan terão papel fundamental para dar equilíbrio às transições defensivas, setor em que o Tricolor tem sido mais consistente.
Os dados indicam que o Millonarios concentra boa parte de suas ações ofensivas pelo lado direito, com Quintero explorando o corredor e combinando com o lateral, o que pode ser um ponto de atenção para o sistema defensivo são-paulino. Por outro lado, a presença de reservas no meio-campo do São Paulo pode abrir espaços para Mackalister Silva controlar o ritmo da partida. O histórico de jogos em altitude aponta para partidas mais cadenciadas, com menor volume de chances e decisões concentradas na segunda etapa, cenário recorrente para equipes brasileiras atuando em Bogotá.
A tendência é de um início mais cauteloso por parte do São Paulo, buscando controlar o ritmo e neutralizar a pressão inicial dos mandantes. O Millonarios, por sua vez, costuma adotar postura agressiva diante de sua torcida e tenta impor intensidade desde os primeiros minutos, padrão que se repetiu em quatro dos últimos seis jogos como mandante.
Prognóstico de placar exato para Millonarios x São Paulo
- O São Paulo não sofreu gols nos dois jogos da Sul-Americana e tem o terceiro melhor sistema defensivo entre os brasileiros na competição
- Roger Machado já confirmou que vai poupar Luciano e outros titulares, escalando time misto para preservar atletas para o Brasileirão
- A altitude de 2.640 metros em Bogotá historicamente reduz a intensidade dos visitantes no segundo tempo, padrão que pesa contra o São Paulo
Resumo dos palpites do Lance para Millonarios x São Paulo
Melhor palpite do jogo: São Paulo marcar o primeiro gol – Odd 2,60
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,92
Palpite alternativo 2: São Paulo vencer o primeiro tempo – Odd 4,35
Palpite alternativo 3: Mais de 9,5 escanteios – Odd 2,10
Palpite de placar exato: Millonarios 1 x 1 São Paulo – Odd 6,00
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