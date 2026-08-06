Defesa de Nicolas, do São Paulo, divulga nova nota sobre acidente
Nicolas Bosshardt seguirá afastado dos treinos
A defesa de Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo do São Paulo envolvido em um acidente de carro nesta terça-feira (4), emitiu uma nova nota sobre assunto.
No comunicado, os advogados informam que o atleta não estava sob efeito de álcool no momento do acidente e conduzia o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e regular. A defesa também destaca que Nicolas permaneceu no local após o ocorrido, prestou socorro imediato à vítima, acionou os serviços de emergência e colaborou com as autoridades policiais desde o primeiro momento.
Os representantes do jogador afirmam ainda que confiam na apuração técnica do caso e sustentam que as provas deverão demonstrar que Nicolas não praticou qualquer conduta criminosa, defendendo que sua inocência será comprovada ao longo do processo. A defesa informou, também, que novos detalhes ficarão em segredo de justiça a partir de agora.
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Veja a nota na íntegra
A FERNANDES, PACHECO – SOCIEDADE DE ADVOCACIA, inscrita na OAB/SP sob o nº 14.951, por intermédio de seu sócio, advogado Guilherme Pacheco, OAB/SP nº 142.947, informa que patrocina a defesa do atleta Nicolas, prestando-lhe integral assistência jurídica.
A defesa esclarece que Nicolas não praticou qualquer crime. Na ocasião dos fatos, o atleta não se encontrava sob efeito de álcool, circunstância devidamente constatada pelas autoridades competentes, e conduzia o veículo regularmente, estando com sua Carteira Nacional de Habilitação válida e regular.
Após o ocorrido, Nicolas permaneceu no local, prestou efetivo e imediato socorro à vítima, acionou os serviços de emergência e adotou todas as providências que estavam ao seu alcance.
Desde o primeiro momento, o atleta vem colaborando integralmente com as autoridades policiais, prestando todos os esclarecimentos necessários ao completo esclarecimento dos fatos.
A defesa confia na apuração técnica, responsável e imparcial dos acontecimentos e está convicta de que os elementos de prova demonstrarão, de forma inequívoca, que Nicolas não praticou qualquer conduta criminosa, sendo sua inocência efetivamente comprovada no momento processual oportuno.
Por respeito ao segredo de Justiça decretado no processo, à regularidade das investigações e a todas as pessoas envolvidas, a defesa não divulgará, neste momento, outros detalhes acerca do caso.
Entenda como foi o acidente de Nicolas
Nicolas Bosshardt responderá em liberdade após se envolver em um acidente de carro que resultou na morte de um idoso de 84 anos na última segunda-feira (3). Apesar da liberação, o jogador terá de cumprir uma série de medidas cautelares.
Entre as determinações, Nicolas deverá comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades, manter o endereço sempre atualizado e não poderá deixar a comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial. Além disso, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e está proibido de dirigir até nova decisão.
Imagens analisadas durante a investigação apontam que o jogador trafegava acima do limite de velocidade permitido para a via. No boletim de ocorrência, a Polícia Civil chegou a registrar a possibilidade de participação em um racha, hipótese negada por Nicolas em depoimento e após as primeiras investigações. Nas imagens, foram constatados frames da vítima atravessando fora da faixa.
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