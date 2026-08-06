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Defesa de Nicolas, do São Paulo, divulga nova nota sobre acidente

Nicolas Bosshardt seguirá afastado dos treinos

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/08/2026 14:27
Atualizado há 14 horas
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A defesa de Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo do São Paulo envolvido em um acidente de carro nesta terça-feira (4), emitiu uma nova nota sobre assunto.

No comunicado, os advogados informam que o atleta não estava sob efeito de álcool no momento do acidente e conduzia o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e regular. A defesa também destaca que Nicolas permaneceu no local após o ocorrido, prestou socorro imediato à vítima, acionou os serviços de emergência e colaborou com as autoridades policiais desde o primeiro momento.

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Os representantes do jogador afirmam ainda que confiam na apuração técnica do caso e sustentam que as provas deverão demonstrar que Nicolas não praticou qualquer conduta criminosa, defendendo que sua inocência será comprovada ao longo do processo. A defesa informou, também, que novos detalhes ficarão em segredo de justiça a partir de agora.

Nícolas Bosshardt pelo São Paulo
Jogador está afastado dos treinos e receberá apoio psicológico (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

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Veja a nota na íntegra

A FERNANDES, PACHECO – SOCIEDADE DE ADVOCACIA, inscrita na OAB/SP sob o nº 14.951, por intermédio de seu sócio, advogado Guilherme Pacheco, OAB/SP nº 142.947, informa que patrocina a defesa do atleta Nicolas, prestando-lhe integral assistência jurídica.

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A defesa esclarece que Nicolas não praticou qualquer crime. Na ocasião dos fatos, o atleta não se encontrava sob efeito de álcool, circunstância devidamente constatada pelas autoridades competentes, e conduzia o veículo regularmente, estando com sua Carteira Nacional de Habilitação válida e regular.

Após o ocorrido, Nicolas permaneceu no local, prestou efetivo e imediato socorro à vítima, acionou os serviços de emergência e adotou todas as providências que estavam ao seu alcance.

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Desde o primeiro momento, o atleta vem colaborando integralmente com as autoridades policiais, prestando todos os esclarecimentos necessários ao completo esclarecimento dos fatos.

A defesa confia na apuração técnica, responsável e imparcial dos acontecimentos e está convicta de que os elementos de prova demonstrarão, de forma inequívoca, que Nicolas não praticou qualquer conduta criminosa, sendo sua inocência efetivamente comprovada no momento processual oportuno.

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Por respeito ao segredo de Justiça decretado no processo, à regularidade das investigações e a todas as pessoas envolvidas, a defesa não divulgará, neste momento, outros detalhes acerca do caso.

Entenda como foi o acidente de Nicolas

Nicolas Bosshardt responderá em liberdade após se envolver em um acidente de carro que resultou na morte de um idoso de 84 anos na última segunda-feira (3). Apesar da liberação, o jogador terá de cumprir uma série de medidas cautelares.

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Entre as determinações, Nicolas deverá comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades, manter o endereço sempre atualizado e não poderá deixar a comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial. Além disso, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e está proibido de dirigir até nova decisão.

Imagens analisadas durante a investigação apontam que o jogador trafegava acima do limite de velocidade permitido para a via. No boletim de ocorrência, a Polícia Civil chegou a registrar a possibilidade de participação em um racha, hipótese negada por Nicolas em depoimento e após as primeiras investigações. Nas imagens, foram constatados frames da vítima atravessando fora da faixa.

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