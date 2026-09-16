Jornais argentinos comentam sobre polêmico gol anulado do São Paulo: 'Boca se salvou'
O Lance! levantou a repercussão nos principais veículos da Argentina após a anulação do gol de Ryan Francisco no Morumbis; confira
O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Boca Juniors, no Morumbis, e foi eliminado da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (15), após perder a partida de ida por 1 a 0. Os mais de 55 mil torcedores no estádio comemoraram o gol de Ryan Francisco, aos 24 minutos da segunda etapa, que empatava o confronto e dava novo fôlego ao time. Porém, o assistente assinalou impedimento, que foi confirmado pelo VAR.
Após a partida, o diretor de futebol do São Paulo, Rafinha, criticou a atuação do VAR, comandado pelo uruguaio Leodán González, e disse que a posição irregular não aconteceu, afirmando que o árbitro de vídeo "errou". Dorival também criticou e questionou a decisão, completando que, para ele, a infração "não existe".
Repercussão nos jornais argentinos
Nesse sentido, a polêmica foi além do campo, e o Lance! levantou como a imprensa argentina repercutiu a anulação do gol de Ryan Francisco. Para o principal diário esportivo do país, o "Olé", o Boca Juniors se "salvou" de uma marcação feita por "milímetros".
— O Boca se salvou. E por milímetros! Após o gol de Leandro Lozano, o São Paulo havia empatado a partida em 1 a 1, restando ainda 20 minutos no cronômetro para buscar mais um gol que levaria a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana para os pênaltis. No entanto, a jogada foi anulada após a intervenção do VAR — disse o "Diário Olé".
Outro importante veículo argentino, o "TyC Sports", afirmou que o "VAR salvou o Boca" e classificou o lance como "polêmico". Porém, o portal não contestou a decisão e se limitou a relatar a análise de vídeo.
- O VAR traçou linhas e detectou um impedimento milimétrico; o gol acabou sendo anulado e gerou fortes protestos de todo o banco de reservas do São Paulo, ao mesmo tempo em que trouxe alívio para a equipe comandada por Rodolfo Arruabarrena - apontou o jornal sobre o impedimento.
A ESPN Argentina também comentou sobre o lance. Segundo o site, a decisão foi confirmada após análise da arbitragem de vídeo, respaldando a indicação de campo do assistente. A publicação reforçou que a confirmação do impedimento provocou forte reação são-paulina.
— O VAR levou vários minutos para traçar as linhas e confirmar o impedimento na finalização que antecedeu o gol, flagrando Victor Sá em posição irregular por muito pouco. O árbitro Tejera confirmou o impedimento, provocando fortes protestos de Dorival e dos jogadores do São Paulo — declarou a ESPN argentina ao comentar sobre o lance.
Um dos principais jornais argentinos, o "Lá Nacion", também não questionou a marcação, mas relatou que a decisão teve efeito direto na revolta da delegação são-paulina durante o jogo.
— Chegou ao empate (São Paulo) por meio de Ryan Francisco, mas o gol foi anulado devido a um impedimento milimétrico que provocou protestos dos jogadores e da comissão técnica da casa — declarou o diário argentino.
Como foi o empate do São Paulo?
O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors, nesta terça-feira (15), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e se despediu da competição. Com mais de 55 mil torcedores no Morumbis, o Tricolor não conseguiu reverter a derrota sofrida na Bombonera. Agora, o Boca Juniors se prepara para enfrentar o Vasco na semifinal.
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