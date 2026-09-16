Dorival Júnior detona arbitragem de São Paulo e Boca após eliminação
Tricolor empatou, mas foi eliminado
Dorival Júnior se posicionou sobre a arbitragem de São Paulo e Boca Juniors nesta terça-feira, dia 15. Após o empate que culminou na eliminação, o técnico falou sobre o gol anulado de Ryan Francisco. Em um impedimento milimétrico, o árbitro Gustavi Tejera alegou impedimento.
- O problema é que nós mostramos a jogada e como marcou o impedimento. Tenho todas as dúvidas do mundo quanto a este impedimento, que para mim não existe - disse Dorival Júnior.
Em campo, a decisão já gerou barulho. Dorival Júnior, que não tem muito histórico de cartões amarelos, chegou a levar um por reclamação. Os jogadores também se manifestaram. Após o jogo, foram ouvidos gritos dos vestiários, além de ofensas de Rafinha ao árbitro como "palhaço".
São Paulo empata com o Boca e se despede da Copa Sul-Americana
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Como foi o empate do São Paulo?
O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors, nesta terça-feira (15), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e se despediu da competição. Com mais de 55 mil torcedores no Morumbis, o Tricolor não conseguiu reverter a derrota sofrida na Bombonera. Agora, o Boca Juniors se prepara para enfrentar o Vasco na semifinal.
O São Paulo também deixou de faturar US$ 800 mil (R$ 4,1 milhões) após ser eliminado pelo Boca Juniors.
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