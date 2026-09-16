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Rafinha reconhece possível erro do São Paulo na demissão de Crespo

Tricolor foi eliminado pelo Boca Juniors nesta terça-feira

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
16/09/2026 14:50
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Rafinha como dirigente do São Paulo
Rafinha falou sobre demissão de Crespo no Tricolor (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Rafinha abriu o jogo sobre a demissão de Hernán Crespo. O diretor de futebol concedeu entrevista em zona mista após a eliminação do São Paulo contra o Boca Juniors, em jogo que aconteceu nesta terça-feira (15).

No começo do ano, Crespo gerou um forte barulho nos bastidores ao falar que a briga do clube seria pelos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Isso gerou um certo desconforto internamente. Meses depois da demissão de Crespo, Rafinha reconheceu que, embora a saída do treinador já estivesse definida, o momento escolhido para a mudança pode ter sido equivocado.

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- A demissão do Crespo ia acontecer, mas o tempo em que foi demitido pode ter sido errado. Podemos ter nos equivocado, isso já foi falado, já respondi isso anteriormente. A gente não pode ficar preso nessa situação - admitiu Rafinha.

Na época da saída de Crespo, em março, Rafinha ainda dividia a gestão do futebol com Rui Costa. O Tricolor vinha brigando nas primeiras posições do Brasileirão, mas o treinador argentino havia adotado um discurso mais cauteloso e colocado os 45 pontos como uma referência para a temporada.

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- Como vou começar o Brasileiro e falar para o torcedor que vamos disputar 45 pontos? Como vamos transmitir isso ao torcedor? Respeito a opinião, mas quero terminar o campeonato de uma forma melhor, não só com 45 pontos - completou Rafinha.

Rafinha admite momento difícil no São Paulo e defende trabalho

Crespo São Paulo
Crespo foi demitido em março (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press) <br>

Como está a situação do São Paulo?

Com a eliminação na Sul-Americana, o São Paulo terá apenas o Brasileirão pela frente até o fim da temporada. Restam 12 partidas, e a equipe de Dorival Júnior ocupa atualmente a 11ª posição, com 33 pontos, cinco acima do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O São Paulo volta a campo no sábado, às 21h, contra o Internacional, no Morumbis.

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