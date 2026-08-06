Festa Junina do São Paulo fica R$ 3 milhões abaixo do orçamento Assunto foi debatido no orçamento de 2026

A Festa Junina do São Paulo neste ano terminou com uma economia superior a R$ 3 milhões em relação ao orçamento inicialmente previsto para o evento. A Diretoria Geral do Clube Social utilizou R$ 610.431,62 dos R$ 3.509.601,00 reservados para a realização da festa, o equivalente a 12,45% do valor orçado.

Além da redução nas despesas, o evento arrecadou R$ 173.867,25 por meio da venda de convites, participação no faturamento das barracas e ações promocionais. Com isso, o custo líquido da festa ficou em R$ 436.564,37.

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Na prática, a execução financeira ficou muito abaixo da previsão inicial, representando uma economia superior a R$ 3 milhões para os cofres do clube. A Festa Junina foi realizada entre os dias 26 e 28 de junho, nas dependências sociais do São Paulo.

Neste ano, o assunto foi polêmica entre os conselheiros no debate do orçamento para a temporada.

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Festa Junina aconteceu no clube social do São Paulo (Foto: Iza Giannola/Lance!)

Festa Junina foi tema bastante debatido em orçamento do São Paulo

A discussão sobre os gastos do clube social ganhou força no fim do ano passado, durante a votação do orçamento de 2026. Na ocasião, o documento apresentado pela gestão de Julio Casares previa R$ 3,5 milhões em despesas para a Festa Junina e uma receita estimada de apenas R$ 480 mil, projetando um déficit próximo de R$ 3 milhões. A previsão gerou questionamentos entre conselheiros pelo alto custo do evento em comparação com a arrecadação esperada.

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Além da Festa Junina, os custos das festas promovidas pelo clube social também foram alvo de críticas. A edição de 2025 do Carnaval, ainda na gestão anterior, terminou com um prejuízo superior a R$ 300 mil, após registrar despesas de cerca de R$ 331 mil e arrecadação próxima de R$ 30 mil.

Com a mudança na administração, a política passou a ser de redução de despesas. Em 2026, a festa foi realizada em um formato mais enxuto, com gastos de aproximadamente R$ 40 mil e receita de R$ 10,5 mil, reduzindo o déficit para R$ 29,5 mil. O mesmo movimento foi observado na Festa Junina, que consumiu apenas R$ 610,4 mil dos R$ 3,5 milhões previstos no orçamento - que foi o valor de 2025, gerando uma economia superior a R$ 3 milhões em relação à projeção inicial.

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