Gol anulado em São Paulo x Boca Juniors vira assunto: 'Assalto'

São Paulo e Boca Juniors estão se enfrentando nesta terça-feira (15), no Morumbis, pela quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar do Tricolor paulista estar perdendo por 1 a 0 ainda na segunda etapa, Ryan empatou a partida, no entanto, o árbitro sinalizou impedimento - o que irritou os torcedores.

Aos 22 minutos da segunda etapa, após bate e rebate, Luciano recebe no campo de ataque, cruza e Ryan Francisco completa para a rede. No entanto, VAR analisa jogada e marca o ombro de Luciano está na frente. Árbitro mantém a marcação de impedimento.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

inacreditável esse impedimento — Luks (@lxksz_) September 16, 2026

Os caras vão dar impedimento. Inacreditável. — Vanessa Cordeiro ☘️🇾🇪 (@vanesscordeiro) September 16, 2026

eu juro por Deus a regra de impedimento precisa mudar esse negócio de "está projetado a frente" é ridículo — nati (@natxspfc) September 16, 2026

Os cara marcaram o impedimento do são Paulo no braço kkkk q assalto — DRAXX (@VictorVieira037) September 16, 2026

Muita covardia marcar esse tipo de impedimento, que isso… os cr brigam com a imagem e sempre escolhem o pior ângulo pra traçar as linhas. — d (@denishw3) September 16, 2026

Lance de impedimento traçado em São Paulo x Boca Juniors (Foto: Reprodução)

Como chegam São Paulo e Boca Juniors?

O São Paulo vem de derrota por 1 a 0 diante do Boca Juniors, pelo jogo de ida das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026, disputado em Buenos Aires. A equipe busca reverter o placar para avançar na competição.

O Boca Juniors chega para o jogo de volta das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026 após vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no jogo de ida, disputado em Buenos Aires. A equipe busca manter a vantagem para avançar à próxima fase.

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Onde assistir

1 . Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final) 2 . 📅 Data: 15 de Setembro de 2026 3 . ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília) 4 . 📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo 5 . Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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