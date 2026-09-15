Gol anulado em São Paulo x Boca Juniors vira assunto: 'Assalto'
Partida é válida pela Sul-Americana
São Paulo e Boca Juniors estão se enfrentando nesta terça-feira (15), no Morumbis, pela quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar do Tricolor paulista estar perdendo por 1 a 0 ainda na segunda etapa, Ryan empatou a partida, no entanto, o árbitro sinalizou impedimento - o que irritou os torcedores.
Aos 22 minutos da segunda etapa, após bate e rebate, Luciano recebe no campo de ataque, cruza e Ryan Francisco completa para a rede. No entanto, VAR analisa jogada e marca o ombro de Luciano está na frente. Árbitro mantém a marcação de impedimento.
Veja o lance:
Veja a repercussão:
inacreditável esse impedimento— Luks (@lxksz_) September 16, 2026
Os caras vão dar impedimento. Inacreditável.— Vanessa Cordeiro ☘️🇾🇪 (@vanesscordeiro) September 16, 2026
eu juro por Deus a regra de impedimento precisa mudar esse negócio de "está projetado a frente" é ridículo— nati (@natxspfc) September 16, 2026
Os cara marcaram o impedimento do são Paulo no braço kkkk q assalto— DRAXX (@VictorVieira037) September 16, 2026
Muita covardia marcar esse tipo de impedimento, que isso… os cr brigam com a imagem e sempre escolhem o pior ângulo pra traçar as linhas.— d (@denishw3) September 16, 2026
Como chegam São Paulo e Boca Juniors?
O São Paulo vem de derrota por 1 a 0 diante do Boca Juniors, pelo jogo de ida das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026, disputado em Buenos Aires. A equipe busca reverter o placar para avançar na competição.
O Boca Juniors chega para o jogo de volta das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026 após vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no jogo de ida, disputado em Buenos Aires. A equipe busca manter a vantagem para avançar à próxima fase.
Onde assistir
- Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
- 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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