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Gol anulado em São Paulo x Boca Juniors vira assunto: 'Assalto'

Partida é válida pela Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 23:16
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Gol do São Paulo foi marcado impedimento
Gol do São Paulo foi marcado impedimento (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

São Paulo e Boca Juniors estão se enfrentando nesta terça-feira (15), no Morumbis, pela quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar do Tricolor paulista estar perdendo por 1 a 0 ainda na segunda etapa, Ryan empatou a partida, no entanto, o árbitro sinalizou impedimento - o que irritou os torcedores.

Aos 22 minutos da segunda etapa, após bate e rebate, Luciano recebe no campo de ataque, cruza e Ryan Francisco completa para a rede. No entanto, VAR analisa jogada e marca o ombro de Luciano está na frente. Árbitro mantém a marcação de impedimento.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

Lance de impedimento traçado em São Paulo x Boca Juniors
Lance de impedimento traçado em São Paulo x Boca Juniors (Foto: Reprodução)

Como chegam São Paulo e Boca Juniors?

O São Paulo vem de derrota por 1 a 0 diante do Boca Juniors, pelo jogo de ida das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026, disputado em Buenos Aires. A equipe busca reverter o placar para avançar na competição.

O Boca Juniors chega para o jogo de volta das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026 após vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no jogo de ida, disputado em Buenos Aires. A equipe busca manter a vantagem para avançar à próxima fase.

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Onde assistir

    1.
  1. Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
    2. 2.
  2. 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
    3. 3.
  3. ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
    4. 4.
  4. 📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo
    5. 5.
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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