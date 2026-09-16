Dorival admite culpa e descarta atrasos como justificativa no São Paulo

Dorival Júnior reconheceu que o São Paulo teve uma atuação muito abaixo do esperado na derrota para o Boca Juniors. O treinador classificou o primeiro tempo como "irreconhecível" e afirmou que a equipe não conseguiu criar, trocar passes ou controlar o jogo, justamente em uma partida na qual precisava buscar o resultado para avançar na Copa Sul-Americana.

Na avaliação do técnico, o nervosismo atrapalhou o Tricolor desde o início. Dorival afirmou que a equipe precisava ter mais tranquilidade, colocar a bola no chão e oferecer mais opções para quem estava com a posse. Para ele, os 45 minutos iniciais foram praticamente desperdiçados pelo São Paulo.

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- Não tivemos nada em termos de criação, em termos de passes, bola. Hoje parecia que estávamos fora do jogo, do contexto, e isso comprometeu nosso resultado - disse o técnico tricolor após o empate com o Boca.

Na avaliação do técnico, o nervosismo também pesou para o desempenho tricolor. Segundo ele, o São Paulo precisava ter mais tranquilidade para sair da pressão do Boca e encontrar espaços no campo de ataque.

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- Precisávamos ter tranquilidade, colocar a bola no chão, dar uma opção a mais e não foi isso que nós vimos. Primeiro tempo complicado, nervosismo excessivo - completou.

Dorival falou sobre os atrasos salariais do elenco (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Dorival Júnior se posicionou sobre os atrasos salariais

O treinador ainda descartou os atrasos financeiros como justificativa para a atuação e destacou a postura da torcida durante o momento complicado.

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- Sobre atrasos, não pode ser motivo para que a gente fique discutindo uma situação como essa. Precisamos ter responsabilidade. Todos esperavam uma atuação diferente, o que a torcida vem fazendo pela equipe e pelo clube impressiona e tem sido um diferencial - destacou o treinador.

Esta questão tem sido uma discussão frequente e cada vez mais comum. Inclusive, a premiação da Sul-Americana seria um valor interessante para adiantar valores.

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