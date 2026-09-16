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Luciano nunca recebeu em dia? Entenda os atrasos no São Paulo

Camisa 10 falou sobre atrasos salariais

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
16/09/2026 12:57
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Luciano pelo São Paulo
Luciano viralizou com entrevista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Após a eliminação do São Paulo para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, Luciano deu uma declaração que chamou atenção ao afirmar que "nunca havia recebido em dia" durante os seis anos de clube. O Lance! buscou entender o que estava por trás da fala do camisa 10 e qual é a polêmica envolvendo os atrasos de pagamentos no Tricolor.

- São muitos anos que estou aqui, nunca recebi salário em dia. Muitos jogadores vêm para a o São Paulo para vestir a camisa e porque querem estar aqui. Eu quero estar aqui, a gente ajuda quem precisa. Tentamos deixar esses problemas fora do campo para focar no jogo de hoje. Queríamos ter vencido. Mas para deixar bem claro, nunca recebi salário em dia. Já recebi propostas, mas amo esse clube e vamos tentar sempre buscar títulos - disse Luciano em entrevista ao SBT.

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A reportagem apurou que, na verdade, não são exatos seis anos de atrasos, mas o problema é um fantasma que acompanha o clube há algum tempo. Desde a última gestão, que tinha nomes como Julio Casares e Carlos Belmonte à frente, o assunto já era discutido internamente. Os atrasos, porém, nunca foram referentes aos salários em si, mas a valores como direitos de imagem e premiações.

O que tem incomodado mais os bastidores, atualmente, é a mudança na forma como esses pagamentos são tratados. Antes, existia um acordo com os atletas sobre os prazos. Por exemplo, era informado que determinado valor "atrasaria três meses", mas seria pago na sequência. Agora, uma parte do incômodo está justamente na falta de previsão para que os pagamentos sejam realizados.

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Uma série de justificativas surgiu para explicar a situação. Entre elas, está a antecipação de valores caso o contrato com a Ticketmaster seja fechado. O acordo prevê, caso avance em votação no Conselho Deliberativo, um adiantamento de R$ 140 milhões, que seria utilizado para quitar valores atrasados, segundo o que foi previsto por Harry Massis.

O acordo com a nova intermediadora de ingressos, por sua vez, tem gerado algumas divergências internas. Outro caminho considerado era a premiação da Copa Sul-Americana. Com a eliminação, porém, o São Paulo deixou de receber US$ 800 mil, cerca de R$ 4,1 milhões.

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Além disso, existia um pacto no começo do ano para que os atrasos não voltassem a ser um problema tão recorrente. De acordo com o apurado pelo ge e confirmado pelo Lance!, atualmente existem pagamentos em aberto que variam de três a seis meses.

Luciano pelo São Paulo
Luciano deu uma declaração polêmica após eliminação do São Paulo (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Dorival Júnior se posicionou sobre os atrasos salariais

O treinador ainda descartou os atrasos financeiros como justificativa para a atuação e destacou a postura da torcida durante o momento complicado.

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Sobre atrasos, não pode ser motivo para que a gente fique discutindo uma situação como essa. Precisamos ter responsabilidade. Todos esperavam uma atuação diferente, o que a torcida vem fazendo pela equipe e pelo clube impressiona e tem sido um diferencial - destacou o treinador.

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