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São Paulo deixa de arrecadar premiação milionária na Sul-Americana

Tricolor caiu nas quartas de final da competição

PorGabriel de Britto SilvaIzabella Giannola
São Paulo (SP)
15/09/2026 23:47
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Com a derrota, Tricolor disputa somente o Brasileirão pelo restante da temporada (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Com a derrota, Tricolor disputa somente o Brasileirão pelo restante da temporada (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo deixou de faturar US$ 800 mil (R$ 4,1 milhões) após ser eliminado pelo Boca Juniors. O confronto terminou em 1 a 1 no Morumbis, válido pela partida de volta das quartas de final da Sul-Americana. O Tricolor foi derrotado por 1 a 0 na partida de ida, em La Bombonera. O placar agregado ficou em 2 a 1 para os argentinos.

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Com a eliminação, a equipe paulista deixa de somar mais de quatro milhões de reais para os cofres. No total, o São Paulo acumulou US$1,97 milhão (R$ 10,164 milhões) em premiações da Sul-Americana em 2026.

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Classificação era importante para o Tricolor

O Tricolor vem de derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro pelo placar de 2 a 0, no Nubank Parque, e está na 11.ª colocação da tabela, com 33 pontos.

A quantia é de suma importância. Vivendo momento financeiro delicado, o São Paulo foi eliminado antes do esperado na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Além do aspecto financeiro, a Sul-Americana pesa muito para a equipe, que pensa tanto em encerrar o jejum de 14 anos sem títulos internacionais quanto em retornar à disputa da Copa Libertadores.

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São Paulo está eliminado da Sul-Americana de 2026 (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)
São Paulo está eliminado da Sul-Americana de 2026 (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Quanto paga cada fase da Sul-Americana?

  • Fase de grupos: 300 mil dólares (R$ 1,54 milhão)
  • Vitória na fase de grupos: 125 mil dólares (R$ 643 mil)
  • Pré-oitavas de final: 500 mil dólares (R$ 2,57 milhões)
  • Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,09 milhões)
  • Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões)
  • Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,12 milhões)
  • Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões)
  • Campeão: 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões)

Como foi São Paulo x Boca Juniors

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade. O Boca Juniors pressionou a saída do São Paulo, congestionou o meio de campo e dificultou a construção tricolor. A equipe argentina chegou a assustar com Merentiel, que contou com um desvio em Arboleda. Pelo lado do São Paulo, Artur e Luciano tentaram criar pela direita, mas sem conseguir levar perigo.

A partir da metade da primeira etapa, o Boca passou a controlar mais a partida, principalmente com Paredes organizando a saída de bola O São Paulo teve dificuldade para quebrar as linhas adversárias e ainda cometeu erros na defesa. A primeira finalização tricolor veio aos 29 minutos apenas, com Gustavo Santana. No mais, as equipes foram para o intervalo sem gols.

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O São Paulo voltou mais agressivo no ataque, com Luciano aparecendo nas principais jogadas. O atacante finalizou de longe, teve um cabeceio defendido por Montero e participou de outra boa chegada tricolor. Dorival, que enxergava problemas no meio-campo, tentou mudar e colocar Djhordney no lugar de Danielzinho. Cedendo espaços e sem conseguir reagir, o Boca Juniors abriu o placar. Lozano fez boa tabela pela direita e recebeu um lançamento preciso entre os zagueiros do São Paulo. Em um vacilo da defesa e sem Rafael conseguir acompanhar, o lateral do Boca deixou o dele. Até então, o time argentino estava em vantagem no agregado.

Após um bate e rebate na área, Luciano recebeu no ataque e cruzou para Ryan Francisco, que completou para o gol. O árbitro, porém, marcou impedimento. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão, apontando impedimento por pouco, com o ombro de Luciano à frente. O lance gerou uma forte revolta, rendendo até mesmo um cartão amarelo para Dorival Júnior. Aos 43 minutos, o São Paulo seguiu tentando e marcou com Domingos Duarte. O zagueiro bateu de cabeça após um cruzamento de Artur. Mesmo assim, não conseguiu virar e se despediu da competição.

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