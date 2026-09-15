São Paulo empata com o Boca e se despede da Copa Sul-Americana

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors, nesta terça-feira (15), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e se despediu da competição. Com mais de 55 mil torcedores no Morumbis, o Tricolor não conseguiu reverter a derrota sofrida na Bombonera. Agora, o Boca Juniors se prepara para enfrentar o Vasco na semifinal.

A festa da torcida no Morumbis foi um dos pontos altos da noite. A recepção ao ônibus começou três horas antes da partida, nos arredores do estádio. Com pirotecnia e muita festa, o elenco foi recebido por uma das maiores mobilizações recentes da torcida.

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Primeiro tempo de baixa intensidade e festa da torcida

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade. O Boca Juniors pressionou a saída do São Paulo, congestionou o meio de campo e dificultou a construção tricolor. A equipe argentina chegou a assustar com Merentiel, que contou com um desvio em Arboleda. Pelo lado do São Paulo, Artur e Luciano tentaram criar pela direita, mas sem conseguir levar perigo.

A partir da metade da primeira etapa, o Boca passou a controlar mais a partida, principalmente com Paredes organizando a saída de bola O São Paulo teve dificuldade para quebrar as linhas adversárias e ainda cometeu erros na defesa. A primeira finalização tricolor veio aos 29 minutos apenas, com Gustavo Santana. No mais, as equipes foram para o intervalo sem gols.

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São Paulo e Boca em campo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Segundo tempo teve polêmica, gol e eliminação

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O São Paulo voltou mais agressivo no ataque, com Luciano aparecendo nas principais jogadas. O atacante finalizou de longe, teve um cabeceio defendido por Montero e participou de outra boa chegada tricolor. Dorival, que enxergava problemas no meio-campo, tentou mudar e colocar Djhordney no lugar de Danielzinho. Cedendo espaços e sem conseguir reagir, o Boca Juniors abriu o placar. Lozano fez boa tabela pela direita e recebeu um lançamento preciso entre os zagueiros do São Paulo. Em um vacilo da defesa e sem Rafael conseguir acompanhar, o lateral do Boca deixou o dele. Até então, o time argentino estava em vantagem no agregado.

Após um bate e rebate na área, Luciano recebeu no ataque e cruzou para Ryan Francisco, que completou para o gol. O árbitro, porém, marcou impedimento. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão, apontando impedimento por pouco, com o ombro de Luciano à frente. O lance gerou uma forte revolta, rendendo até mesmo um cartão amarelo para Dorival Júnior. Aos 43 minutos, o São Paulo seguiu tentando e marcou com Domingos Duarte. O zagueiro bateu de cabeça após um cruzamento de Artur. Mesmo assim, não conseguiu virar e se despediu da competição.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol anulado de Ryan Francisco foi o lance capital da partida. O São Paulo havia acabado de sofrer o gol e encontrou a resposta rapidamente, mas o impedimento, confirmado pelo VAR, impediu o empate. Se tivesse sido validado, o gol poderia ter dado ao Tricolor o impulso necessário para empurrar a equipe em busca da virada no Morumbis.

Deu aula 🏅

Paredes deu aula no meio-campo e foi um dos principais nomes do Boca Juniors. O argentino anulou Marcos Antônio, dificultou a construção do São Paulo e mostrou muita qualidade para controlar o ritmo da partida.

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Ficou abaixo 📉

Arboleda ficou abaixo na partida e também teve participação no gol de Lozano. O zagueiro vacilou na marcação e deixou espaço para o lateral do Boca receber livre na área. Rafael ainda tocou na finalização, mas não conseguiu evitar o gol.

Ei, juiz! 📣

A arbitragem também foi polêmica na decisão. O São Paulo teve um gol de Ryan Francisco anulado por impedimento, após o VAR revisar o lance e apontar que o ombro de Luciano estava à frente no momento do passe. A decisão gerou reclamações da torcida e uma revolta por parte de Dorival Júnior, que até amarelo levou.

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✅ Ficha técnica

São Paulo 🆚 Boca Juniors

Copa Sul-Americana - volta - quartas de final

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Lozano (0-1), Domingos (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Djhordney (São Paulo), Dorival (São Paulo), Villamayor (Boca)

🟥 Cartões vermelhos: -

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Domingos Duarte, Sabino (Ferreira) e Arboleda; Lucas Ramon (Ryan), Danielzinho (Djhordney), Marcos Antônio, Arthur e Iago; Luciano e Gustavo Santana (Victor Sá).

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Boca Juniors (Técnico: Rodolfo Arruabarrena)

Álvaro Montero; Lozano (Belmonte), Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Paredes, Belmonte e Velasco (Villa Cano); Merentiel (Valencia Lastra) e Leonel Flores.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Gustavo Tejera

🚩 Assistentes: Nicolás Taran e Martín Soppi



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