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Rafinha admite momento difícil no São Paulo e defende trabalho

Tricolor foi eliminado da Copa Sul-Americana

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
16/09/2026 04:27
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Rafinha como dirigente do São Paulo
Rafinha falou sobre os próximos passos do São Paulo (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Rafinha falou sobre o trabalho à frente do futebol do São Paulo após a eliminação para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana. O dirigente, que inicialmente havia sido contratado como gerente esportivo, assumiu posteriormente a função de executivo de futebol após mudanças no departamento.

- Eu tô tentando fazer o meu trabalho da melhor forma. Claro que o torcedor tem sempre a razão e sempre vai cobrar. Não foi essa a função que eu entrei aqui no São Paulo. Eu entrei como gerente esportivo, acabou mudando o departamento, assumi a responsabilidade de ser o executivo de futebol e estou tentando fazer o meu melhor - disse Rafinha após o empate com o Boca.

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O dirigente também falou sobre as cobranças pelos resultados e assumiu a responsabilidade pelo trabalho realizado no futebol. Por fim, Rafinha reforçou o vínculo com o clube e afirmou que pretende permanecer trabalhando até o fim do ano.

- Sou torcedor do clube, joguei aqui e estou fazendo meu trabalho da melhor forma possível. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, está sendo um ano difícil, a gente sabe o que está passando o clube, mas estou aqui para fazer o meu trabalho até o final do ano da melhor forma possível - completou.

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Rafinha do São Paulo
Rafinha deu entrevista após o jogo do São Paulo (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

Como foi o empate do São Paulo?

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors, nesta terça-feira (15), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e se despediu da competição. Com mais de 55 mil torcedores no Morumbis, o Tricolor não conseguiu reverter a derrota sofrida na Bombonera. Agora, o Boca Juniors se prepara para enfrentar o Vasco na semifinal.

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