Luciano dispara após eliminação do São Paulo: 'Nunca recebi em dia'

Luciano deu uma aspa fortíssima após a eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana. O Tricolor empatou com o Boca Juniors, mas foi derrotado no agregado. Na entrevista após o jogo, o jogador foi questionado sobre os salários atrasados e revelou que "nunca recebeu em dia".

São Paulo empata com o Boca e se despede da Copa Sul-Americana

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Luciano disse que mesmo sem receber em dia, nunca faltou motivação para os jogadores. Para ele, os problemas fora de campo não teriam influenciado.

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- São muitos anos que estou aqui, nunca recebi salário em dia. Muitos jogadores vêm para a o São Paulo para vestir a camisa e porque querem estar aqui. Eu quero estar aqui, a gente ajuda quem precisa. Tentamos deixar esses problemas fora do campo para focar no jogo de hoje. Queríamos ter vencido. Mas para deixar bem claro, nunca recebi salário em dia. Já recebi propostas, mas amo esse clube e vamos tentar sempre buscar títulos - disse Luciano em entrevista ao SBT.

Agora, o São Paulo terá somente o Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor está na 11ª colocação da tabela.

São Paulo com a camisa do São Paulo contra o Boca Juniors (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Como foi o empate do São Paulo?

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors, nesta terça-feira (15), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e se despediu da competição. Com mais de 55 mil torcedores no Morumbis, o Tricolor não conseguiu reverter a derrota sofrida na Bombonera. Agora, o Boca Juniors se prepara para enfrentar o Vasco na semifinal.

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