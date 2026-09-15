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Nova contratação do São Paulo, Pedro Lima revela expectativas

Atleta de 20 anos pertence ao Wolves, da Inglaterra

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
15/09/2026 10:00
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Pedro Lima chega para reforçar o Tricolor até meio de 2027 (Foto: Reprodução/São Paulo FC/Youtube)
Pedro Lima chega para reforçar o Tricolor até meio de 2027 (Foto: Reprodução/São Paulo FC/Youtube)

Recém-chegado ao São Paulo, o lateral-direito Pedro Lima já teve sua primeira participação nas redes sociais do clube paulista. O atleta chega por empréstimo até o meio de 2027, sem opção de compra e com salários divididos — o Tricolor pagaria cerca de R$ 300 mil mensais ao reforço.

O defensor de 20 anos chega do Wolverhampton, da Inglaterra, e foi revelado nas categorias de base do Sport.

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Expectativas de Pedro Lima no São Paulo

Em entrevista à SPFC Play, canal oficial de bastidores do Tricolor do Morumbis, Pedro Lima demonstrou estar ansioso para estrear pelo clube, e está com expectativas altas:

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- É um privilégio, uma honra olhar para esse escudo e olhar as três estrelas, os mundiais. Até quando falam na Inglaterra, todos já conhecem o São Paulo, lembram de Kaká e Rogério Ceni. Isso é um privilégio e quero aproveitar muito aqui todos os dias - destacou o lateral-direito.

Completando sua fala, o jogador de 20 anos revelou ser um grande torcedor do clube desde a infância e destacou o desejo de chegar à Seleção Brasileira:

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- Quero desempenhar meu futebol em alto nível, conquistando títulos, ajudando a equipe ganhar jogos e quem sabe uma convocação para a Seleção Brasileira. Sei que um dia já torci, e hoje é como se eu fosse um torcedor dentro de campo. Posso garantir que força, garra e perseverança não vai faltar. É a camisa mais pesada do mundo, motivo de muita alegria - concluiu Pedro Lima.

Novo lateral-direito do São Paulo, Pedro Lima revela desejo de atuar pela Seleção (Foto: Reprodução/São Paulo FC/YouTube)
Novo lateral-direito do São Paulo, Pedro Lima revela desejo de atuar pela Seleção (Foto: Reprodução/São Paulo FC/YouTube)

➡️Histórico em viradas anima o São Paulo, mas placar contra Boca alerta

Quem é Pedro Lima, reforço na lateral-direita?

Texto de Izabella Giannola

Promovido ao time principal do Sport em 2024, Pedro Lima surgiu como lateral promissor, com capacidade física, velocidade e boa chegada ao ataque. Também foi convocado para as seleções brasileiras de base. Por isso, em julho de 2024, os Wolves pagaram € 10 milhões ao clube pernambucano por sua contratação.

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No primeiro ano na Inglaterra, o atleta teve poucas oportunidades na equipe principal. Na última temporada, foi emprestado ao time B do Porto, mas retornou ao Wolverhampton e disputou nove jogos na reta final da Premier League, competição em que seu time foi rebaixado. No início da campanha na segunda divisão, o brasileiro participou de apenas uma das cinco partidas possíveis.

Ainda visto como ativo de grande potencial, o lateral seria emprestado para ganhar maturidade e eventualmente retornar ao time da Terra da Rainha. No São Paulo, o jovem pode ter o espaço que não teve desde a ida à Europa: foram apenas 30 jogos disputados em pouco mais de dois anos.

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