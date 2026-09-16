Marcos Antônio dispara sobre arbitragem após São Paulo x Boca

O Boca Juniors fez jus à vantagem construída no jogo de ida contra o São Paulo e eliminou a equipe paulista diante de mais de 50 mil torcedores no Morumbis pelo placar agregado de 2 a 1. Domingos Duarte, pelo Tricolor, e Lozano, pelos visitantes, marcaram os gols do jogo.

Durante a zona mista, o volante do clube paulista, Marcos Antônio, criticou diretamente a atuação da arbitragem durante o jogo decisivo das quartas de final da Sul-Americana. Com a eliminação, o São Paulo disputa somente o Brasileirão pelo restante da temporada de 2026.

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Atuação da arbitragem incomoda Marcos Antônio

Questionado sobre a participação direta da arbitragem no jogo, Marcos Antônio comenta não entender o critério e destaca diferença de decisões quando o jogo é de mando tricolor:

- Nós não entendemos o árbitro, não podemos falar por ele, e as atitudes que ele tem dentro de campo. Já sabíamos que são coisas diferentes, são maneiras diferentes, principalmente quando vêm aqui. É complicado, não tem como eu falar pelo árbitro - apontou o volante.

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Completando sua fala, o meia são-paulino destacou a força da torcida na recepção e durante todo o jogo. Marcos Antônio revela pensamento com foco no Brasileirão:

- Nós agradecemos nosso torcedor por fazer festa, por estar conosco, e, como sempre falo, nós precisamos deles, principalmente em jogo importante. Agora é seguir em frente para pensarmos no brasileiro - concluiu o atleta.

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Marcos Antônio dispara crítica à arbitragem em São Paulo x Boca Juniors (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Como foi São Paulo x Boca Juniors

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade. O Boca Juniors pressionou a saída do São Paulo, congestionou o meio de campo e dificultou a construção tricolor. A equipe argentina chegou a assustar com Merentiel, que contou com um desvio em Arboleda. Pelo lado do São Paulo, Artur e Luciano tentaram criar pela direita, mas sem conseguir levar perigo.

A partir da metade da primeira etapa, o Boca passou a controlar mais a partida, principalmente com Paredes organizando a saída de bola O São Paulo teve dificuldade para quebrar as linhas adversárias e ainda cometeu erros na defesa. A primeira finalização tricolor veio aos 29 minutos apenas, com Gustavo Santana. No mais, as equipes foram para o intervalo sem gols.

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O São Paulo voltou mais agressivo no ataque, com Luciano aparecendo nas principais jogadas. O atacante finalizou de longe, teve um cabeceio defendido por Montero e participou de outra boa chegada tricolor. Dorival, que enxergava problemas no meio-campo, tentou mudar e colocar Djhordney no lugar de Danielzinho. Cedendo espaços e sem conseguir reagir, o Boca Juniors abriu o placar. Lozano fez boa tabela pela direita e recebeu um lançamento preciso entre os zagueiros do São Paulo. Em um vacilo da defesa e sem Rafael conseguir acompanhar, o lateral do Boca deixou o dele. Até então, o time argentino estava em vantagem no agregado.

Após um bate e rebate na área, Luciano recebeu no ataque e cruzou para Ryan Francisco, que completou para o gol. O árbitro, porém, marcou impedimento. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão, apontando impedimento por pouco, com o ombro de Luciano à frente. O lance gerou uma forte revolta, rendendo até mesmo um cartão amarelo para Dorival Júnior. Aos 43 minutos, o São Paulo seguiu tentando e marcou com Domingos Duarte. O zagueiro bateu de cabeça após um cruzamento de Artur. Mesmo assim, não conseguiu virar e se despediu da competição.

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