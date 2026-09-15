Veja gols em São Paulo x Boca Juniors: Lozano e Domingos Duarte marcam
Equipes empataram, mas o Boca levou a melhor no agregado
O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana e se despediu da competição.
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Aos 14 minutos da segunda etapa, Lozano faz boa tabela pela direita, e recebe lançamento milimétrico de Flores entre os zagueiros no campo de ataque. A defesa do São Paulo vacila e o jogador sai sozinho na área. O lateral chuta, Rafael chega a tocar na bola, mas não evita o gol.
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Veja o gol:
GOL de Charly Lozano para Boca en la Copa Sudamericana. #BolsosPorElMundo pic.twitter.com/DBxvjE5bMP— laabdon.com.uy (@laabdon) September 16, 2026
Aos 43 minutos da segunda etapa, Artur cobra na segunda trave, Domingos Duarte sobe mais alto que a marcação e cabeceia para marcar a partida.
Veja o gol:
Como foi São Paulo e Boca Juniors?
Primeiro tempo de baixa intensidade e festa da torcida
O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade. O Boca Juniors pressionou a saída do São Paulo, congestionou o meio de campo e dificultou a construção tricolor. A equipe argentina chegou a assustar com Merentiel, que contou com um desvio em Arboleda. Pelo lado do São Paulo, Artur e Luciano tentaram criar pela direita, mas sem conseguir levar perigo.
A partir da metade da primeira etapa, o Boca passou a controlar mais a partida, principalmente com Paredes organizando a saída de bola O São Paulo teve dificuldade para quebrar as linhas adversárias e ainda cometeu erros na defesa. A primeira finalização tricolor veio aos 29 minutos apenas, com Gustavo Santana. No mais, as equipes foram para o intervalo sem gols.
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Segundo tempo teve polêmica, gol e eliminação
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O São Paulo voltou mais agressivo no ataque, com Luciano aparecendo nas principais jogadas. O atacante finalizou de longe, teve um cabeceio defendido por Montero e participou de outra boa chegada tricolor. Dorival, que enxergava problemas no meio-campo, tentou mudar e colocar Djhordney no lugar de Danielzinho. Cedendo espaços e sem conseguir reagir, o Boca Juniors abriu o placar. Lozano fez boa tabela pela direita e recebeu um lançamento preciso entre os zagueiros do São Paulo. Em um vacilo da defesa e sem Rafael conseguir acompanhar, o lateral do Boca deixou o dele. Até então, o time argentino estava em vantagem no agregado.
Após um bate e rebate na área, Luciano recebeu no ataque e cruzou para Ryan Francisco, que completou para o gol. O árbitro, porém, marcou impedimento. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão, apontando impedimento por pouco, com o ombro de Luciano à frente. O lance gerou uma forte revolta, rendendo até mesmo um cartão amarelo para Dorival Júnior. Aos 43 minutos, o São Paulo seguiu tentando e marcou com Domingos Duarte. O zagueiro bateu de cabeça após um cruzamento de Artur. Mesmo assim, não conseguiu virar e se despediu da competição.
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