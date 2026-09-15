O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Boca Juniors nesta terça-feira, dia 15 de setembro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no estádio do Morumbis. O jogo define o futuro do Tricolor na competição. No jogo de ida, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0 e busca a virada em casa. A partida terá transmissão da ESPN, SBT e Disney+.

Poupando o time contra o Palmeiras, no final de semana, o São Paulo vai a campo com força máxima. Rafael; Domingos Duarte, Sabino e Arboleda; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio, Arthur e Iago; Luciano e Gustavo Santana foram as escolhas.

continua após a publicidade

Árbitro de São Paulo x Boca Juniors tem histórico de jogos suspensos por confusão

Arthur e Alan Velasco em São Paulo x Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

O que o São Paulo precisa

A conta para o Tricolor é simples. Uma vitória por dois gols de diferença garante a classificação direta. Se vencer por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Qualquer empate ou derrota elimina o São Paulo.

O retrospecto mostra que vencer por dois ou mais gols no Morumbis não é algo fora da realidade. Isso aconteceu em cinco das 11 partidas de volta disputadas em casa após uma derrota na ida. Por outro lado, a necessidade de marcar três gols é menos comum. Isso aconteceu apenas duas vezes nesse recorte, nas vitórias por 3 a 0 sobre o Ceará, em 2011, e por 4 a 3 sobre o Lanús, em 2020. O Tricolor decide seu futuro na Copa Sul-Americana a partir das 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.