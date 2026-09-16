Técnico do Boca detona torcida do São Paulo em decisão
Boca foi eliminado na Sul-Americana
Rodolfo Arruabarrena, técnico do Boca Juniors, deu uma declaração polêmica sobre a torcida do São Paulo após a decisão desta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. De acordo com as suas palavras, a torcida do time argentino foi mais ouvida que a do Tricolor. Do lado tricolor, mais de 55 mil torcedores marcaram presença.
- Fui muito franco com os meninos após o jogo, falei para eles que gostei de tudo hoje. Sofremos, sim, um pouco na parte final, até porque estávamos enfrentando um bom rival, com experiência. Mas jogamos em um estádio no qual se ouviu mais a nossa torcida - disse Arruabarrena.
- Claro que agora queremos terminar como campeões de algum torneio, mas ainda falta muito. A nossa torcida está animada, mas nós devemos ter cautela - completou.
O Boca Juniors eliminou o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana e terá o Vasco como próximo adversário pelas semifinais da competição. O clube carioca venceu o Santa Fé pelo placar de 2 a 0 no agregado.
➡️Pedro Emanuel destaca força do Vasco em São Januário: 'É difícil qualquer um passar aqui'
Situação atual dos rivais na Sul-Americana
O Boca Juniors chega de classificação contra a equipe do São Paulo, no Morumbis lotado, pelo placar de 1 a 1. O confronto foi válido pelas quartas de final da Sul-Americana. Anteriormente, os argentinos enfrentaram o Deportivo Recoleta e venceram por 7 a 1 no agregado.
Por outro lado, a equipe cruz-maltina marcou dois gols no último confronto contra o Santa Fé, em São Januário, também pelas quartas de final, no jogo de volta. O Vasco bateu o Olimpia por 4 a 1 no agregado nas oitavas de final da competição.
Histórico de encontros entre Boca Juniors e Vasco
O Vasco tem um histórico de 14 confrontos contra o Boca Juniors. O retrospecto é favorável ao clube argentino, que soma seis vitórias, contra apenas uma do cruz-maltino, além de sete empates. Ao todo, o Boca marcou 32 gols, enquanto o Vasco balançou as redes 24 vezes.
Vasco e Boca Juniors já se enfrentaram em duas competições continentais organizadas pela Conmebol: a Libertadores e Copa Mercosul. Pela Libertadores de 2001, os clubes protagonizaram um confronto nas quartas de final. O Boca venceu o primeiro jogo por 1 a 0, em São Januário, em 23 de maio, e voltou a ganhar na partida de volta, por 3 a 0, em 30 de maio, na Argentina. Com os dois resultados, a equipe argentina avançou na competição.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Fora de Campo
Conmebol comete gafe com jogador do Flamengo em anúncioHá 3 minutos
Fora de Campo
Jogo do São Paulo faz SBT bater audiência da GloboHá 2 horas
Corinthians
Corinthians divulga nota após denúncia contra Stabile no MPHá 2 horas
Futebol Feminino
Briga após Bahia x Corinthians deixa torcedores feridosHá 3 horas
Fora de Campo
Jornais argentinos comentam sobre polêmico gol anulado do São Paulo: 'Boca se salvou'Há 3 horas
Corinthians
Inteligência artificial aponta vencedor em Corinthians x EstudiantesHá 9 horas
Mais LANCE!