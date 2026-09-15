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São Paulo x Boca Juniors: 'freguesia' de argentinos é bom sinal

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (15)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 15:30
Atualizado há 1 minutos
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Arthur e Alan Velasco discutindo em São Paulo x Boca Juniors
Arthur e Alan Velasco discutindo em São Paulo x Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Apesar de ter sido derrotado no primeiro jogo contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo tem bom retrospecto recente contra adversários argentinos. Nos últimos 10 jogos, o Tricolor Paulista levou a melhor em sete oportunidades e foi derrotado em apenas três.

No jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, disputado na Bombonera, o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, com gol de Miguel Merentiel. A volta será disputada na noite desta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

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➡️ Histórico em viradas anima o São Paulo, mas placar contra Boca alerta

Retrospecto do São Paulo contra times argentinos é bom presságio para jogo da volta contra o Boca Juniors
Retrospecto do São Paulo contra times argentinos é bom presságio para jogo da volta contra o Boca Juniors (Foto: Arte/Lance!)

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Boca Juniors x São Paulo: veja o histórico do confronto

São Paulo e Boca têm um retrospecto equilibrado, mas com leve vantagem argentina. São seis vitórias do Boca, contra quatro do Tricolor, e três empates. O time argentino também leva vantagem nos gols marcados. Ao todo, foram 19 contra 13 do Tricolor.

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Confira o histórico entre as equipes:

Copa de Ouro 1993, semifinal

  • Boca Juniors 1 x 0 São Paulo
  • São Paulo 1 x 1 Boca Juniors

Supercopa 1994, semifinal

  • Boca Juniors 2 x 0 São Paulo
  • São Paulo 1 x 0 Boca Juniors

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Supercopa 1995, triangular classificatório

  • São Paulo 1 x 0 Boca Juniors
  • Boca Juniors 2 x 3 São Paulo

Copa Mercosul 1999, fase de grupos

  • Boca Juniors 5 x 1 São Paulo
  • São Paulo 1 x 1 Boca Juniors

Recopa Sul-Americana 2006

  • Boca Juniors 2 x 1 São Paulo
  • São Paulo 2 x 2 Boca Juniors

Copa Sul-Americana 2007, oitavas de final

  • Boca Juniors 2 x 1 São Paulo
  • São Paulo 1 x 0 Boca Juniors

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