São Paulo x Boca Juniors: 'freguesia' de argentinos é bom sinal
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (15)
Apesar de ter sido derrotado no primeiro jogo contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo tem bom retrospecto recente contra adversários argentinos. Nos últimos 10 jogos, o Tricolor Paulista levou a melhor em sete oportunidades e foi derrotado em apenas três.
No jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, disputado na Bombonera, o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, com gol de Miguel Merentiel. A volta será disputada na noite desta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.
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Boca Juniors x São Paulo: veja o histórico do confronto
São Paulo e Boca têm um retrospecto equilibrado, mas com leve vantagem argentina. São seis vitórias do Boca, contra quatro do Tricolor, e três empates. O time argentino também leva vantagem nos gols marcados. Ao todo, foram 19 contra 13 do Tricolor.
Confira o histórico entre as equipes:
Copa de Ouro 1993, semifinal
- Boca Juniors 1 x 0 São Paulo
- São Paulo 1 x 1 Boca Juniors
Supercopa 1994, semifinal
- Boca Juniors 2 x 0 São Paulo
- São Paulo 1 x 0 Boca Juniors
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Supercopa 1995, triangular classificatório
- São Paulo 1 x 0 Boca Juniors
- Boca Juniors 2 x 3 São Paulo
Copa Mercosul 1999, fase de grupos
- Boca Juniors 5 x 1 São Paulo
- São Paulo 1 x 1 Boca Juniors
Recopa Sul-Americana 2006
- Boca Juniors 2 x 1 São Paulo
- São Paulo 2 x 2 Boca Juniors
Copa Sul-Americana 2007, oitavas de final
- Boca Juniors 2 x 1 São Paulo
- São Paulo 1 x 0 Boca Juniors
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