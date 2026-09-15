São Paulo x Boca Juniors: 'freguesia' de argentinos é bom sinal

Apesar de ter sido derrotado no primeiro jogo contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo tem bom retrospecto recente contra adversários argentinos. Nos últimos 10 jogos, o Tricolor Paulista levou a melhor em sete oportunidades e foi derrotado em apenas três.

No jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, disputado na Bombonera, o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, com gol de Miguel Merentiel. A volta será disputada na noite desta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Histórico em viradas anima o São Paulo, mas placar contra Boca alerta

Retrospecto do São Paulo contra times argentinos é bom presságio para jogo da volta contra o Boca Juniors (Foto: Arte/Lance!)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Boca Juniors x São Paulo: veja o histórico do confronto

São Paulo e Boca têm um retrospecto equilibrado, mas com leve vantagem argentina. São seis vitórias do Boca, contra quatro do Tricolor, e três empates. O time argentino também leva vantagem nos gols marcados. Ao todo, foram 19 contra 13 do Tricolor.

continua após a publicidade

Confira o histórico entre as equipes:

Copa de Ouro 1993, semifinal

Boca Juniors 1 x 0 São Paulo

São Paulo 1 x 1 Boca Juniors

Supercopa 1994, semifinal

Boca Juniors 2 x 0 São Paulo

São Paulo 1 x 0 Boca Juniors

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal

Supercopa 1995, triangular classificatório

São Paulo 1 x 0 Boca Juniors

Boca Juniors 2 x 3 São Paulo

Copa Mercosul 1999, fase de grupos

Boca Juniors 5 x 1 São Paulo

São Paulo 1 x 1 Boca Juniors

Recopa Sul-Americana 2006

Boca Juniors 2 x 1 São Paulo

São Paulo 2 x 2 Boca Juniors

Copa Sul-Americana 2007, oitavas de final

Boca Juniors 2 x 1 São Paulo

São Paulo 1 x 0 Boca Juniors

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real