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Entenda como o São Paulo se livrou do transfer ban

Tricolor já anunciou Domingos Duarte

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/08/2026 13:58
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domingos duarte em ação
Domingos Duarte estava pendente da resolução do transfer ban (Foto: Getafe)

O São Paulo encerrou o transfer ban imposto pela Fifa e voltou a ter autorização para registrar novos jogadores. Com isso, o zagueiro Domingos Duarte foi anunciado oficialmente na manhã desta quinta-feira (6), um dia após o clube quitar a pendência financeira que originou a punição.

O Tricolor aguardava a entrada das receitas e recursos previstos para agosto para regularizar a situação junto à Lazio. O pagamento foi realizado na noite de quarta-feira (5) e, na sequência, o clube encaminhou à Fifa a documentação comprovando a quitação da dívida para solicitar a retirada da sanção.

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A diretoria já trabalhava com a expectativa de resolver o caso antes da partida contra o Grêmio, marcada para sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro. A pendência era de 1,05 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões), referente à primeira parcela da contratação do volante Marcos Antônio. Como o valor não foi pago até o prazo, em 27 de fevereiro, a Lazio acionou a Fifa, que aplicou o transfer ban ao São Paulo.

O volante assinou um contrato definitivo com o Tricolor até o fim de 2030, após um período de empréstimo, quando se tornou peça fundamental para o meio-campo do São Paulo e conquistou a titularidade, mesmo com as constantes trocas de treinadores no clube.

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Marcos Antonio São Paulo
Transfer ban teve a ver com dívida envolvendo Marcos Antonio (Foto: Reprodução/Instagram)

São Paulo fica apto para registrar reforços

Logo quando caiu a punição, o São Paulo anunciou Domingos Duarte - que já estava treinando no SuperCT. Agora, aguarda para anunciar e registrar o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que chega como empréstimo do Bahia.

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