Entenda como o São Paulo se livrou do transfer ban
Tricolor já anunciou Domingos Duarte
O São Paulo encerrou o transfer ban imposto pela Fifa e voltou a ter autorização para registrar novos jogadores. Com isso, o zagueiro Domingos Duarte foi anunciado oficialmente na manhã desta quinta-feira (6), um dia após o clube quitar a pendência financeira que originou a punição.
O Tricolor aguardava a entrada das receitas e recursos previstos para agosto para regularizar a situação junto à Lazio. O pagamento foi realizado na noite de quarta-feira (5) e, na sequência, o clube encaminhou à Fifa a documentação comprovando a quitação da dívida para solicitar a retirada da sanção.
A diretoria já trabalhava com a expectativa de resolver o caso antes da partida contra o Grêmio, marcada para sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro. A pendência era de 1,05 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões), referente à primeira parcela da contratação do volante Marcos Antônio. Como o valor não foi pago até o prazo, em 27 de fevereiro, a Lazio acionou a Fifa, que aplicou o transfer ban ao São Paulo.
O volante assinou um contrato definitivo com o Tricolor até o fim de 2030, após um período de empréstimo, quando se tornou peça fundamental para o meio-campo do São Paulo e conquistou a titularidade, mesmo com as constantes trocas de treinadores no clube.
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São Paulo fica apto para registrar reforços
Logo quando caiu a punição, o São Paulo anunciou Domingos Duarte - que já estava treinando no SuperCT. Agora, aguarda para anunciar e registrar o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que chega como empréstimo do Bahia.
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