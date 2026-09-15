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Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após eliminação

Equipes empataram, mas o Boca levou a melhor no agregado

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 23:45
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Dorival Júnior durante São Paulo e Boca Juniors, pela Sul-Americana
Dorival Júnior durante São Paulo e Boca Juniors, pela Sul-Americana (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana e se despediu da competição. Com a derrota, torcedores do Tricolor paulista mandaram recado para o treinador Dorival Júnior.

➡️Gol anulado em São Paulo x Boca Juniors vira assunto: 'Assalto'

O técnico poupou atletas e armou uma escalação reserva no Choque-Rei e perdeu, visando o confronto, no entanto, perdeu novamente e foi eliminado.

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➡️Veja gols em São Paulo x Boca Juniors: Lozano e Domingos Duarte marcam

Veja a repercussão:

Como foi São Paulo x Boca Juniors?

Primeiro tempo de baixa intensidade e festa da torcida

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade. O Boca Juniors pressionou a saída do São Paulo, congestionou o meio de campo e dificultou a construção tricolor. A equipe argentina chegou a assustar com Merentiel, que contou com um desvio em Arboleda. Pelo lado do São Paulo, Artur e Luciano tentaram criar pela direita, mas sem conseguir levar perigo.

A partir da metade da primeira etapa, o Boca passou a controlar mais a partida, principalmente com Paredes organizando a saída de bola O São Paulo teve dificuldade para quebrar as linhas adversárias e ainda cometeu erros na defesa. A primeira finalização tricolor veio aos 29 minutos apenas, com Gustavo Santana. No mais, as equipes foram para o intervalo sem gols.

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Boca Juniors se classificou ás semifinais da Sul-Americana após eliminar o São Paulo
Boca Juniors se classificou ás semifinais da Sul-Americana após eliminar o São Paulo (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Segundo tempo teve polêmica, gol e eliminação

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O São Paulo voltou mais agressivo no ataque, com Luciano aparecendo nas principais jogadas. O atacante finalizou de longe, teve um cabeceio defendido por Montero e participou de outra boa chegada tricolor. Dorival, que enxergava problemas no meio-campo, tentou mudar e colocar Djhordney no lugar de Danielzinho. Cedendo espaços e sem conseguir reagir, o Boca Juniors abriu o placar. Lozano fez boa tabela pela direita e recebeu um lançamento preciso entre os zagueiros do São Paulo. Em um vacilo da defesa e sem Rafael conseguir acompanhar, o lateral do Boca deixou o dele. Até então, o time argentino estava em vantagem no agregado.

Após um bate e rebate na área, Luciano recebeu no ataque e cruzou para Ryan Francisco, que completou para o gol. O árbitro, porém, marcou impedimento. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão, apontando impedimento por pouco, com o ombro de Luciano à frente. O lance gerou uma forte revolta, rendendo até mesmo um cartão amarelo para Dorival Júnior. Aos 43 minutos, o São Paulo seguiu tentando e marcou com Domingos Duarte. O zagueiro bateu de cabeça após um cruzamento de Artur. Mesmo assim, não conseguiu virar e se despediu da competição.

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