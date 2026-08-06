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São Paulo mira receita milionária em acordo com a Ticketmaster

Tricolor está avançando nas negociações

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/08/2026 11:40
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O MorumBis é palco de São Paulo x Cruzeiro pela décima rodada do Brasileiro
Empresa está próxima de assinar (Foto: Vinícius Harfush / Lance!)

O São Paulo está bem avançado para assinar com a Ticketmaster, empresa que deve mediar as vendas de ingressos para jogos no estádio do Morumbis. O Lance! apurou alguns detalhes da negociação, que ainda não foi assinada.

Com contrato até o final do ano, o Tricolor não deve renovar com a Total Acesso, que cuida da intermediação dos ingressos atualmente. O entendimento é que como a Ticketmaster seria uma empresa maior, existiria uma melhoria em cima da experiência do usuário. A ideia é que o novo contrato tenha a duração de cinco anos, valendo a partir de janeiro de 2027.

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Quais valores envolvidos na negociação com a Ticketmaster?

Quanto a valores, a negociação terá um montante inicial de R$ 140 milhões. Porém, o Lance! apurou que o São Paulo espera receber muito mais. Isso porque além dos ingressos, existirá a operação também do programa de sócio-torcedores. Com isso, será proporcional conforme for a adesão.

Ticketmaster é uma das maiores empresas do mundo no setor de bilheteria e gestão de ingressos para eventos. Ela pertence ao grupo Live Nation Entertainment e atua em shows, festivais, eventos esportivos, teatros e outras atrações ao redor do mundo.

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Morumbis recebe São Paulo x Boston River
Empresa quer intermediar vendas de ingressos no Morumbis (Foto: Iza Giannola / Lance!)

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Apesar do avanço nas negociações, o acordo não é unanimidade dentro do clube e divide opiniões entre conselheiros e pessoas ligadas ao São Paulo. Um dos principais pontos levantados é a concentração de operações ligadas ao Morumbis em empresas do mesmo grupo. Vale destacar que antes de ser efetivado, o Conselho Deliberativo também discute.

A Ticketmaster pertence à Live Nation Entertainment, grupo que também controla a Live Nation, empresa responsável pelos principais shows realizados no Morumbis por meio do contrato firmado com o São Paulo. Caso a parceria seja oficializada, o mesmo conglomerado passará a atuar tanto na realização dos grandes eventos quanto na venda de ingressos para as partidas do Tricolor.

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