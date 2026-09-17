Buta vive 'vaivém' no joelho e São Paulo considera cirurgia

O São Paulo ainda não sabe quando poderá contar novamente com Aurélio Buta. O lateral-direito convive com um problema no menisco do joelho direito que não dá trégua, e o departamento médico ainda não fechou o diagnóstico nem definiu qual será o caminho para o tratamento, se cirúrgico ou conservador.

O que mais preocupa, além da ausência, é a instabilidade do quadro. O Lance! apurou que a recuperação tem sido marcada por idas e vindas. Há dias em que Buta tem um quadro melhor, consegue treinar e sente o joelho responder. Em outros, a dor volta e ele precisa diminuir novamente a carga. Vale relembrar que existe um histórico com o jogador quanto à lesão.

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Entenda o resumo do caso de Aurélio Buta

Os últimos dias ajudam a entender o momento vivido por Buta. O lateral chegou a ser liberado pelos médicos para iniciar os trabalhos com bola no gramado e deu um passo em direção ao retorno. A evolução, porém, não durou muito. Depois de voltar a sentir dores, precisou retornar às atividades internas no departamento médico do São Paulo

Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Buta já havia ensaiado uma volta anteriormente, mas também precisou recuar na recuperação. A demora para encontrar uma solução passa também pela origem do problema. Quando começou a reclamar de incômodo, os primeiros exames não apontaram uma lesão. Por isso, o clube passou a tratar oficialmente o caso como dores no joelho. A suspeita de um problema no menisco apareceu posteriormente e mantém o cenário indefinido. Até então, ninguém conseguiu cravar se é cirúrgico ou não. Buta também passou por avaliação de vários especialistas.

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(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O histórico que apareceu na Grécia

O joelho direito de Buta já tinha um histórico antes mesmo de o lateral chegar ao São Paulo. Em 2021, o português passou por uma cirurgia no menisco e ficou 319 dias afastado dos gramados.

O episódio voltou a aparecer em 2025, quando o Panathinaikos, da Grécia, desistiu de contratar o jogador. Segundo o jornal Record, os exames médicos realizados pelo clube foram determinantes para a decisão, com a cirurgia de 2021 sendo apontada como parte da avaliação.

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Na apresentação como reforço do Tricolor, Buta foi questionado sobre o assunto e negou que tivesse qualquer problema físico naquele momento. O lateral afirmou ter realizado todos os exames em Atenas sem nenhuma pendência, disse que vinha de uma temporada regular e classificou a versão divulgada como falsa.

Depois da cirurgia de 2021, o português acumulou 102 partidas em quatro temporadas, por Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Reims, da França. Chegou ao Morumbis vindo do Copenhague, da Dinamarca, onde havia disputado 13 jogos em 2026.

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No São Paulo, o lateral teve pouco tempo para mostrar seu futebol. Até aqui, foram três partidas e 170 minutos em campo. Buta foi titular contra Bolívar e Red Bull Bragantino. Com contrato até a metade do ano que vem, Pedro Lima foi buscado no mercado justamente pela condição de Buta. Pedro será apresentado nesta quinta-feira, dia 17.

Veja o histórico de Buta antes de assinar com o São Paulo

Operação no joelho – 202 dias na temporada 21/22

Lesão muscular – 117 dias na temporada 21/22

Ruptura muscular – 64 dias na temporada 20/21

Recuperação de ritmo competitivo – 33 dias na temporada 19/20

Operação – 103 dias na temporada 18/19

Recuperação de ritmo competitivo – 15 dias na temporada 18/19

Operação – 57 dias na temporada 18/19

Fratura no metatarso – 78 dias na temporada 17/18

Os registros são do Transfermarkt

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