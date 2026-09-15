Histórico em viradas anima o São Paulo, mas placar contra Boca alerta

O São Paulo recebe o Boca Juniors nesta terça-feira (15), no Morumbis, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Bombonera. O retrospecto do Tricolor em situações como essa é positivo quando se olha apenas para os resultados das partidas de volta. O Lance! levantou números e estatísticas, junto ao Sofascore, das vezes que o Tricolor conseguiu converter uma desvantagem em jogos de ida pelo continental.

Em 14 mata-matas continentais nos quais perdeu o primeiro jogo, o São Paulo venceu dez partidas de volta, empatou três e perdeu apenas uma. Apesar do bom desempenho, o Tricolor conseguiu avançar em somente cinco das 14 oportunidades, enquanto foi eliminado em nove.

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Das 11 vezes em que disputou a volta em casa após perder na ida, o São Paulo conseguiu vencer por dois ou mais gols em cinco oportunidades. Nas outras seis, a equipe ganhou por apenas um gol, resultado que não foi suficiente para reverter a desvantagem em boa parte dos confrontos.

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São Paulo e Boca em campo no jogo de ida. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

São Paulo tem retrospecto em decisões contra o Boca

O São Paulo tem, inclusive, um exemplo recente que serve de alerta para a decisão desta terça. Em 2007, o Tricolor perdeu o primeiro jogo para o Boca Juniors na Argentina e venceu a partida de volta em casa por 1 a 0, mas acabou eliminado.

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As voltas em casa

São Paulo 2 x 0 River Plate (2003)

São Paulo 1 x 1 Santos (2004)

São Paulo 1 x 1 Internacional (2005)

São Paulo 1 x 0 Boca Juniors (2007)

São Paulo 3 x 0 Ceará (2011)

São Paulo 2 x 0 Criciúma (2014)

São Paulo 1 x 0 Atlético Nacional (2014)

São Paulo 4 x 3 Lanús (2020)

São Paulo 2 x 0 Atlético-GO (2022)

São Paulo 2 x 0 San Lorenzo (2023)

São Paulo 1 x 0 LDU (2023)

As voltas fora de casa

Millonarios 2 x 0 São Paulo (2007) Ponte Preta 1 x 1 São Paulo (2013) Colón 0 x 1 São Paulo (2018)

O que o São Paulo precisa

A conta para o Tricolor é simples. Uma vitória por dois gols de diferença garante a classificação direta. Se vencer por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Qualquer empate ou derrota elimina o São Paulo.

O retrospecto mostra que vencer por dois ou mais gols no Morumbis não é algo fora da realidade. Isso aconteceu em cinco das 11 partidas de volta disputadas em casa após uma derrota na ida. Por outro lado, a necessidade de marcar três gols é menos comum. Isso aconteceu apenas duas vezes nesse recorte, nas vitórias por 3 a 0 sobre o Ceará, em 2011, e por 4 a 3 sobre o Lanús, em 2020.