Assista à coletiva completa de Roger Machado após a derrota do São Paulo

Roger Machado concedeu entrevista coletiva após a derrota do São Paulo contra o Vasco. Em São Januário, o técnico abriu o jogo sobre o resultado, pressão e sobre o que aconteceu na noite deste sábado. Assista na íntegra acima.

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O Tricolor saiu em vantagem no primeiro tempo, mas sofreu a virada na sequência. Se o São Paulo tivesse vencido, iria dormir na vice-liderança. Porém, com a virada, caiu para o quarto lugar na tabela da competição.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

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Veja como foi o jogo do São Paulo contra o Vasco

O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 na virada deste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente com Luciano ainda no primeiro tempo, e o Gigante da Colina virou com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na etapa final.